Mariano Navone debuta en el Masters de Indian Wells

Mariano Navone, frente al estadounidense Marcos Giron, juegan por la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells. Este es el regreso de Navone a un torneo en la pista dura, después de pasar por la gira sudamericana en polvo de ladrillo con tres derrotas en cinco duelos tras Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago. Y en su última actuación, el tenista nuevejuliense cayó 3-6, 6-3 y 4-6 a manos de Luciano Darderi.

Por su parte, Giron ha pasado toda la temporada en las canchas de cemento, al estar presente en Hong Kong, Auckland, Australian Open, Dallas y Delray Beach. En los dos primeros consiguió un buen saldo, pero ahora acumula cuatro caídas en cinco cotejos en seguidos, la más reciente fue 1-2 a manos de Casper Ruud. En dicho enfrentamiento, el raquetista estadounidense quedó 6-4, 6-7 (6-8) y 4-6 en el marcador. El horario está programado para las 16 pm, hora argentina