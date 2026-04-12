Mariano Navone debuta ante Andrey Rublev en el Barcelona Open Banc Sabadell 2026

El Barcelona Open Banc Sabadell 2026 comenzará este lunes 13 de abril en el Real Club de Tenis Barcelona, con Mariano Navone enfrentándose a Andrey Rublev en la primera ronda del cuadro principal. El tenista nuevejuliense llega tras conquistar el ATP 250 de Bucarest, lo que le brinda gran confianza para encarar este ATP 500, dirigido por Tommy Robredo.

El torneo, uno de los más históricos sobre arcilla, ha tenido campeones legendarios como Rafael Nadal, Ilie Nastase, Bjorn Borg, Ivan Lendl, Dominic Thiem y Carlos Alcaraz. Este año, el evento contará con grandes figuras del circuito mundial, incluyendo a Alcaraz, Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur, Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud y Andrey Rublev.

El sorteo del cuadro principal se realizó este sábado 11 de abril. La programación del torneo se extenderá hasta el domingo 19 de abril, cuando se disputarán las finales de dobles a la 1 p.m. y de individuales a las 4 p.m.

El Barcelona Open Banc Sabadell repartirá un total de 2.950.310 € en premios, con 500 puntos ATP para el campeón individual y de dobles. Holger Rune fue el último campeón individual en 2025, mientras que Sander Arends y Luke Johnson se quedaron con el título de dobles.

Navone, que buscará hacer historia en la ciudad condal, deberá enfrentarse a un duro Rublev desde el inicio, en un torneo que promete grandes encuentros sobre la icónica arcilla del Real Club de Tenis Barcelona.