domingo, abril 12, 2026
13.8 C
Nueve de Julio
domingo, abril 12, 2026
13.8 C
Nueve de Julio
Tenis

Mariano Navone debuta ante Andrey Rublev en el Barcelona Open Banc Sabadell 2026

El tenista de Nueve de Julio llega en gran forma tras ganar el ATP 250 de Bucarest y buscará dar el gran golpe en uno de los torneos históricos de arcilla, que contará con figuras como Carlos Alcaraz, Casper Ruud y Felix Auger-Aliassime

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Barcelona Open Banc Sabadell 2026 comenzará este lunes 13 de abril en el Real Club de Tenis Barcelona, con Mariano Navone enfrentándose a Andrey Rublev en la primera ronda del cuadro principal. El tenista nuevejuliense llega tras conquistar el ATP 250 de Bucarest, lo que le brinda gran confianza para encarar este ATP 500, dirigido por Tommy Robredo.

El torneo, uno de los más históricos sobre arcilla, ha tenido campeones legendarios como Rafael Nadal, Ilie Nastase, Bjorn Borg, Ivan Lendl, Dominic Thiem y Carlos Alcaraz. Este año, el evento contará con grandes figuras del circuito mundial, incluyendo a Alcaraz, Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur, Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud y Andrey Rublev.

El sorteo del cuadro principal se realizó este sábado 11 de abril. La programación del torneo se extenderá hasta el domingo 19 de abril, cuando se disputarán las finales de dobles a la 1 p.m. y de individuales a las 4 p.m.

El Barcelona Open Banc Sabadell repartirá un total de 2.950.310 € en premios, con 500 puntos ATP para el campeón individual y de dobles. Holger Rune fue el último campeón individual en 2025, mientras que Sander Arends y Luke Johnson se quedaron con el título de dobles.

Navone, que buscará hacer historia en la ciudad condal, deberá enfrentarse a un duro Rublev desde el inicio, en un torneo que promete grandes encuentros sobre la icónica arcilla del Real Club de Tenis Barcelona.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6189

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR