Marcos Giron eliminó a Mariano Navone en la primera ronda de Indian Wells

El argentino Mariano Navone fue eliminado en la primera ronda del prestigioso torneo Master 1000 de Indian Wells, tras un duelo ajustado contra el estadounidense Marcos Giron. El encuentro, que tuvo lugar en las canchas duras del Indian Wells Tennis Garden, se disputó entre este miercoles 4 y fue un verdadero test de resistencia y habilidad para ambos jugadores.

Navone, quien ocupa el puesto 79° en el ranking ATP, arrancó con una gran actuación, llevándose el primer set por 6-4. Sin embargo, Giron, de 32 años y 69° en el ranking, no tardó en encontrar su ritmo y se llevó el segundo set por 7-5.

El tercer y definitivo set fue también para el estadounidense, quien cerró el marcador con un 6-3 y avanzó a la siguiente ronda del torneo.

A pesar de la derrota, el tenista de Nueve de Julio mostró una gran actitud y concentración en la cancha. Su rendimiento fue sólido durante gran parte del partido, pero no le alcanzó para superar a un Giron que impuso su experiencia en momentos claves del encuentro.

Navone, que sigue sumando experiencia en el circuito ATP, dejó claro que su nivel está en ascenso y que sigue aprendiendo de cada partido disputado. A pesar de la eliminación, su participación en Indian Wells reafirma su potencial para seguir luchando en los torneos de mayor nivel.