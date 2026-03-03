Nueve de Julio inició el Ciclo Lectivo 2026 en la Escuela Primaria Nº 50 con un fuerte llamado a defender la educación pública

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este 3 de marzo quedó formalmente inaugurado el Ciclo Lectivo 2026 en el distrito de 9 de Julio, con el acto central desarrollado en la Escuela Primaria Nº 50 “Independencia Argentina”, en el marco de un año especial en el que se conmemoran 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en el país.

La ceremonia fue encabezada por la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, quien estuvo acompañada por autoridades educativas, consejeros escolares, inspectores de diferentes niveles y modalidades, representantes municipales, docentes, auxiliares, familias y estudiantes.

Bienvenida a los ingresantes

Uno de los momentos más emotivos del acto fue la bienvenida a los alumnos y alumnas de primer año, quienes comenzaron oficialmente su trayectoria en la educación primaria. Acompañados por la docente a cargo del grupo, fueron recibidos con un cálido aplauso de toda la comunidad educativa.

Desde la institución expresaron el deseo de que “2026 sea un año donde todas las comunidades educativas del distrito puedan sentirse acompañadas, respetadas y escuchadas”.

El mensaje de la Intendenta

La intendenta municipal, María José Gentile, envió una salutación que fue leída durante el acto, en la que deseó “un año lleno de logros y objetivos por cumplir” para docentes y estudiantes. Asimismo, informó que en representación del Ejecutivo municipal participaron la subsecretaria de Cultura, Educación y Deportes y la directora general de Educación.

Educación, memoria y compromiso

En su discurso, la directora del establecimiento – Escuela 50-, Miriam Díaz, destacó la importancia de la asistencia diaria a clases y remarcó el valor de la escuela como espacio de encuentro, aprendizaje y construcción de vínculos.

Durante su mensaje, Miriam Díaz hizo un enfático llamado a las familias y a los estudiantes a sostener la asistencia diaria a clases a lo largo de todo el año. Remarcó que este ciclo lectivo se pondrá especial énfasis en la concurrencia ininterrumpida, al considerar que “venir todos los días a la escuela” es fundamental para garantizar aprendizajes significativos, fortalecer vínculos y acompañar las trayectorias educativas. Subrayó además que la escuela es uno de los espacios más importantes en la vida de una persona, porque allí no solo se adquieren conocimientos, sino que también se construyen amistades, se comparten experiencias y se transitan momentos que forman parte del crecimiento integral de cada estudiante.

Por su parte, la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani puso el acento en el compromiso con la educación pública en un contexto social y económico complejo, subrayando que “la escuela puede hacer una diferencia” y que constituye un pilar fundamental para garantizar igualdad de oportunidades y fortalecer el pensamiento crítico.

En ese marco, recordó que este año se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976, señalando la necesidad de sostener la memoria colectiva “para que nunca más se repita” y reafirmar los valores democráticos.

Ampliación del nivel inicial

Uno de los anuncios más significativos fue la incorporación de sala de un año en el Jardín de Infantes Nº 907, en la localidad de Patricios. La medida, impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, amplía la cobertura del nivel inicial y fortalece el acceso temprano a la educación.

“Celebramos esta decisión política porque garantiza más inclusión, más derechos y más oportunidades para nuestras infancias”, expresó Tiani.

Un acto cargado de símbolos

Durante la ceremonia se realizó el izamiento del pabellón nacional al compás de la canción Aurora y la entrada de las banderas de ceremonia de distintas instituciones educativas del distrito. Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, en un clima de profundo respeto.

El acto cerró con una presentación artística de alumnos de cuarto año, quienes interpretaron la canción “Quiero para mí”, resaltando valores como la paz, el respeto, la libertad y el amor, en sintonía con el mensaje central de la jornada.

De esta manera, el distrito de Nueve de Julio dio inicio a un nuevo ciclo lectivo reafirmando su compromiso con una escuela pública que enseñe, abrace y construya futuro para todos.