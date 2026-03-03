Kicillof y Magario inauguran escuela técnica en Avellaneda: “La educación pública es fundamental”

- Advertisement -

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y el gobernador Axel Kicillof inauguraron la Escuela Secundaria de Educación Técnica N°6 en Wilde, Avellaneda. La escuela cuenta con modernas instalaciones y equipamiento para brindar una educación de calidad a los jóvenes de la región. . “La escuela pública es fundamental para el crecimiento de nuestros hijos y las oportunidades para ellos”, afirmó. La escuela beneficiará a cientos de estudiantes de la zona y es parte del plan de infraestructura escolar de la provincia de Buenos Aires. La inauguración contó con la presencia del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y otros funcionarios provinciales. Magario resaltó la importancia de la educación técnica para el desarrollo de la industria y el país.