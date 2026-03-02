Mejoras en el jardín de infantes N° 907 “Centenario” de Lincoln

- Advertisement -

El intendente Salvador Serenal visitó las instalaciones del Jardín de Infantes N° 907 “Centenario” para supervisar las obras de reacondicionamiento edilicio realizadas de cara al inicio del ciclo lectivo 2026. . Los trabajos incluyeron el recambio de aberturas y rejas, renovación del sistema eléctrico, plafones de luz, pulido de pisos, pintura interior y exterior, y la instalación de sistema de Aire Acondicionado tipo Inverter. El objetivo es brindar un entorno revitalizado y seguro para los alumnos. “Invertir en educación es invertir en un mejor futuro para nuestros hijos”, sostuvo Serenal. La comunidad educativa del barrio Norte se prepara para iniciar el ciclo lectivo en un espacio renovado. La secretaria de Obras Públicas, Rocío Guano, y la secretaria de Educación, Ángeles Luengo, acompañaron al intendente en la visita.