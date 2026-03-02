lunes, marzo 2, 2026
Educación

Becas municipales 2026: Inscripciones abiertas para estudiantes de Lincoln

El apoyo económico busca garantizar la igualdad de oportunidades para estudiar y promover la inclusión.

La Municipalidad de Lincoln abre la inscripción para el programa de Becas Municipales 2026, destinado a estudiantes del Nivel Secundario y Superior (tecnicaturas, profesorados y carreras de grado universitario). El apoyo económico busca garantizar la igualdad de oportunidades para estudiar y promover la inclusión. Los estudiantes de Nivel Secundario deben inscribirse de forma presencial en sus colegios, según un cronograma establecido. Los de Nivel Superior pueden hacerlo online completando el formulario y adjuntando la documentación requerida.  Para consultas, los interesados pueden acercarse al Centro Educativo Cultural o comunicarse al (02355) 677469 o [email protected]. El programa es compatible con el plan Progresar y otros beneficios económicos educativos.

