Becas municipales 2026: Inscripciones abiertas para estudiantes de Lincoln

La Municipalidad de Lincoln abre la inscripción para el programa de Becas Municipales 2026, destinado a estudiantes del Nivel Secundario y Superior (tecnicaturas, profesorados y carreras de grado universitario). El apoyo económico busca garantizar la igualdad de oportunidades para estudiar y promover la inclusión. Los estudiantes de Nivel Secundario deben inscribirse de forma presencial en sus colegios, según un cronograma establecido. Los de Nivel Superior pueden hacerlo online completando el formulario y adjuntando la documentación requerida. Para consultas, los interesados pueden acercarse al Centro Educativo Cultural o comunicarse al (02355) 677469 o [email protected]. El programa es compatible con el plan Progresar y otros beneficios económicos educativos.