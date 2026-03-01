Valentino Rossi, la nueva promesa del tenis de Nueve de Julio, conquista el Abierto de Chivilcoy

- Advertisement -

El joven tenista de Nueve de Julio, Valentino Rossi, está dando que hablar en el circuito del tenis juvenil. A sus 16 años, sus triunfos y su constante ascenso en el deporte lo posicionan como una de las grandes promesas del tenis argentino.

Este domingo, Rossi se consagró campeón del Abierto de Chivilcoy, que se disputó en el Club La Pampa. El torneo, fiscalizado por ATOBA, reunió a destacados jóvenes tenistas de la región, pero fue el jugador de Nueve de Julio quien se destacó con su gran nivel de juego.

En la jornada del sábado, Valentino demostró su superioridad al derrotar al bragadense Iñaki Sáez por un contundente 6-0, 6-0 en cuartos de final. En semifinales, Tiziano Meccia, de Mercedes, no se presentó a disputar su partido, lo que permitió a Rossi avanzar sin dificultad a la final. En el último encuentro del torneo, el joven tenista enfrentó al linqueño Martín Rodríguez, a quien derrotó con un marcador de 6-2, 6-4, consagrándose campeón.

Rossi, que actualmente reside en Canning, entrena en la reconocida Academia Ichkov, donde perfecciona su técnica y se prepara para futuros desafíos. Este triunfo en Chivilcoy se suma a una serie de victorias que vienen marcando el camino de un tenista con un futuro prometedor en el deporte.

Sin dudas, Valentino Rossi continúa sorprendiendo con su talento y su gran capacidad de adaptación, posicionándose como uno de los nombres a seguir en el tenis juvenil argentino.