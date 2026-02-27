Mar Clara presenta ‘Pavo Real’ su nuevo tema donde crecer duele y como sanar de las heridas de amor

- Advertisement -

Mar Clara, la talentosa artista argentina que ha ganado notoriedad en México e impulsada por Cadena Nueve, presentó este viernes su nuevo sencillo en todas las plataformas digitales. El tema, titulado “Pavo Real (Crecer Duele)”, expresa un viaje emocional de ingenuidad, desilusión y finalmente, liberación.

La canción narra la historia de un amor que, aunque comenzó con la promesa de algo hermoso, terminó siendo una lección sobre la fragilidad emocional y la necesidad de sanar. A través de su letra, Mar Clara relata cómo la “ingenuidad” de su joven corazón la llevó a creer en una relación que parecía perfecta pero que estaba marcada por la decepción. La figura del “pavo real”, un ave hermosa pero superficial, simboliza esa falsa apariencia que cegó a la cantante durante un tiempo.

Letra destacada de la canción:

“Un día gris te encontré sin buscarte. Una sonrisa bastó. Sentí al sol.”

“Mi ingenuidad te dejó ver mi alma. La oscuridad que no vi me ocultó.”

“Era pequeña, un pajarito que no sabía volar, y te metiste en mi nidito con aire de pavo real.”

“Y hoy que entiendo un poco más, me fui y volé del nido de ti.”

El tema no solo habla de la decepción amorosa, sino también de la importancia de enfrentar las heridas emocionales, entenderlas y aprender a curarlas para poder seguir adelante. Mar Clara invita a sus seguidores y quienes la van descubriendo y se suman, a reconocer la importancia del dolor como parte del proceso de crecimiento y sanación personal.

Puntos centrales del tema de su creación al igual que la música:

La metáfora del “pajarito que no sabía volar” refleja la vulnerabilidad emocional y la inmadurez frente a una relación difícil.

El “pavo real” representa la falsa fachada o la apariencia superficial que engaña, dejando la narradora cegada por un tiempo.

La repetición de versos expresa el proceso interno de aceptación y la dificultad de romper con patrones dolorosos.

La aceptación del llanto y el dolor se presenta como una parte vital para la curación emocional.

Sobre la Artista

Mar Clara no es nueva en el mundo musical. Anteriormente, presentó canciones como “Todavía”, “Ora Pa’ti”, y un cover dedicado a la selección nacional de fútbol, a 100 días de la victoria en la Copa del Mundo. En agosto pasado, también lanzó “Nuestra Nostalgia”, una pieza dedicada al Papa Francisco a 111 días de su fallecimiento y el día de San Lorenzo. Curiosamente ese 16 de agosto 2025, era el día 222 del calendario.

Con cada lanzamiento, Mar Clara sigue consolidándose como una artista auténtica y profunda, cuya música invita a la reflexión personal, el autodescubrimiento y la sanación emocional.

¿Cuál es el mensaje principal de “Pavo Real (Crecer Duele)”?

El mensaje es sobre el crecimiento personal a partir de una experiencia de engaño y dolor, aprendiendo a aceptar y sanar heridas emocionales. ¿A quién está dirigido este contenido?

A personas que han atravesado relaciones difíciles o que buscan inspiración para manejar sus emociones y sanar. ¿Por qué se repiten algunos versos en la canción?

La repetición refleja la confusión interna y el proceso de asimilar una experiencia dolorosa, mostrando la dificultad del desengaño. ¿Qué simboliza el “nido” en el texto?

Representa el espacio emocional seguro que la narradora debe abandonar para crecer y sanar. ¿Por qué es importante aceptar el llanto según la canción?

Porque el llanto es una manifestación auténtica de la emoción, necesaria para liberar el sufrimiento y avanzar.

“Pavo Real (Crecer Duele)” es una canción que no solo nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones, sino también sobre cómo la vulnerabilidad y el dolor son parte de nuestro crecimiento como individuos.

Mar Clara sigue demostrando que su música es una poderosa herramienta de introspección, sanación y, sobre todo, autenticidad. Este tema es un recordatorio de que el proceso de curar las heridas emocionales requiere tiempo, pero es fundamental para seguir adelante y vivir plenamente.

Desde Cadena Nueve: A disfrutar de la presentación y exitos en el nuevo lanzamiento!