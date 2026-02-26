Récord histórico en la inversión agropecuaria: los productores apuestan al futuro con un optimismo sin precedentes

- Advertisement -

El clima de confianza entre los productores agropecuarios argentinos se mantiene en niveles históricos, según el último informe del Ag Barometer Austral, realizado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. El índice general se sitúa en 158 puntos, apenas por debajo del récord registrado en noviembre de 2025, lo que refleja una estabilidad en la percepción del sector.

El dato más destacado del informe es el fuerte crecimiento en la intención de inversión en activos fijos, que alcanzó 127 puntos, el valor más alto desde que se realiza la medición, iniciada en 2018. Este crecimiento, del 14% respecto al bimestre anterior, consolida un escenario de optimismo para los primeros meses de 2026.

Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral, explicó que “el salto en las decisiones de inversión refleja el fuerte optimismo de los productores, quienes comienzan el año con confianza en el futuro del sector agropecuario”, destacando la estabilidad política y económica percibida como factores clave.

Condiciones presentes y expectativas de futuro

El Índice de Condiciones Presentes experimentó una notable mejora, subiendo de 124 puntos en noviembre de 2025 a 132 en enero de 2026, un incremento del 6,45%. Sin embargo, el Índice de Expectativas Futuras mostró una ligera corrección, bajando de 182 a 175 puntos, aunque sigue en niveles elevados.

En términos interanuales, la confianza general creció un 35%, al pasar de 117 puntos en enero de 2025 a 158 en enero de 2026, lo que subraya el optimismo sostenido entre los productores.

La ganadería, el sector más atractivo para la inversión

La ganadería se posiciona como el sector con mayor interés de inversión, con un 56% de los productores dispuestos a apostar por esta actividad. Los vientres, novillitos para terminación y la demanda de terneros, debido a los altos precios, son las categorías más buscadas.

Financiamiento y uso de recursos propios

El informe también revela que un 61% de los productores financió la campaña agrícola 2025/26 con recursos propios, mientras que un 49% optó por el financiamiento a través de proveedores. El crédito bancario sigue siendo una opción poco utilizada, con solo un 17% de participación, debido a las altas tasas de interés.

Adopción de tecnologías biológicas

La utilización de insumos biológicos, como inoculantes y biofertilizantes, sigue creciendo. El 92% de los productores utiliza inoculantes, mientras que el 62% emplea otros insumos biológicos, aunque la adopción completa se ve limitada por la falta de capacitación y dudas sobre su eficacia.

Un sector optimista pero cauteloso

A pesar del alto nivel de confianza, el informe también señala que existen factores de preocupación, como las altas tasas de interés reales y la competitividad del sector, que podrían afectar las decisiones de inversión en el futuro.

“El sector agropecuario arranca 2026 con gran optimismo, pero el desafío será convertir esa confianza en decisiones concretas que impulsen la productividad y el crecimiento”, concluyó Steiger.

AgBarometer-Enero-2026