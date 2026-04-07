Caída del stock vacuno un desafío para la ganadería del país

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El stock vacuno argentino sigue en declive, con una pérdida de 704.000 cabezas en 2025, lo que representa una caída del 1,36% respecto al año anterior. . La provincia de Buenos Aires se mantuvo estable, con un total de 19.426.357 bovinos, similar al año anterior. Sin embargo, la cifra es significativamente menor que la de 2022, con 884.710 animales menos.

La reducción del stock se debe, en parte, a la caída en la cantidad de vientres, con una disminución de 516.000 cabezas (-1,8%). Esto se atribuye al nivel de faena de hembras registrado en 2025. Por otro lado, las categorías de machos mostraron un incremento del 1%, equivalente a 57.000 cabezas más. A pesar de la caída, la relación ternero-vaca se ubicó en el 65,2%, mismo nivel que el año pasado, pero 3 puntos por encima del promedio de los últimos 18 años. Esto indica una mayor eficiencia reproductiva en el sector ganadero.