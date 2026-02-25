Tiziano Perrotta, el goleador nuevejuliense que empieza a brillar en Club Atlético Banfield

- Advertisement -

La noche del ùltimo sábado dejó una imagen que en Nueve de Julio nadie olvidará fácilmente. En un partido determinante del torneo de la AFA frente a Newell’s Old Boys, un joven de raíces nuevijulienses se adueñó de la escena: Tiziano Perrotta marcó dos goles y fue la gran figura del partido.

Con apenas 19 años, el delantero surgido del Club y Biblioteca Agustín Álvarez empieza a consolidarse en la Primera División y a perfilarse como una carta importante en el ataque del Taladro.

De la pelota en el barrio al profesionalismo

Los recuerdos de Tiziano con el fútbol se remontan a la infancia. A los cuatro años ya frecuentaba el Club Agustín Álvarez, aunque todavía no tenía edad para entrenar oficialmente. Gracias al acompañamiento de Manuel Colazo, amigo de la familia, comenzó a dar sus primeros pasos antes de tiempo.

Su historia en el club está atravesada por la tradición familiar: su padre – Carlos Perrotta y su tío jugaron allí, y su abuelo Daniel fue presidente de la institución. “Es un sentimiento muy fuerte”, reconoce. No solo heredó la pasión, también el instinto goleador que caracterizó a su padre.

En Agustín Álvarez forjó amistades, celebró campeonatos y descubrió que el fútbol no era solo un juego, sino un proyecto de vida.

La oportunidad que cambió todo

Tras su etapa formativa, Perrotta pasó por la academia de Javier Mascherano. En una práctica, captadores de Banfield lo observaron y le ofrecieron una prueba. Una semana en la pensión fue suficiente para convencer al cuerpo técnico de que tenía condiciones para quedarse.

Desde su llegada, fue recibido por el presidente del club, Matías Mariotto, y poco a poco comenzó a integrarse en un grupo que, según cuenta, es “muy unido”. El doblete ante Newell’s terminó de confirmar que el salto a Primera no le pesa.

Sus compañeros lo felicitaron, los referentes lo respaldaron y en su ciudad natal los mensajes no dejaron de llegar. “Es un orgullo que la gente se sienta representada”, expresó.

Perfil de delantero clásico

Perrotta se define como un atacante que va siempre en busca del gol. Destaca su capacidad para el juego aéreo y su determinación para no dar una pelota por perdida. En un fútbol argentino que muchas veces debate la falta de “nueves”, su aparición genera expectativa.

En los días posteriores al triunfo ante Newell’s, Banfield tiene otro desafío de alto impacto: visitar, este jueves, el Monumental para enfrentar a River Plate en el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador. Lejos de distraerse, Tiziano mantiene la calma: “Nos enfocamos en nuestra idea de juego y en sumar puntos”.

Si algo remarcan quienes lo conocen es su sencillez. Agradece cada mensaje, intenta responder a todos y no olvida sus raíces. “Mi papá siempre me dice que mantenga los pies sobre la tierra y que nunca me conforme”, cuenta.

Su sueño es claro: jugar en la Selección Argentina y, si es posible, ganar una Copa del Mundo. Mientras tanto, entrena cada día con esa meta en la cabeza.

Tiziano Perrotta representa mucho más que dos goles en una noche inspirada. Es el reflejo de un recorrido que comenzó en un club de familias, que se sostiene con esfuerzo y que hoy empieza a dar frutos en la máxima categoría.

En Banfield celebran su presente. En Nueve de Julio, lo siguen con orgullo. Y él, paso a paso, construye su propio camino en el fútbol profesional.