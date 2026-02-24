Un Mural para Talo: celebrando la alegría de un vecino inolvidable

- Advertisement -

Este sábado 28 de octubre, la comunidad de Cruzavías se reunirá para rendir un emotivo homenaje a Carlos Salvador Galván, conocido por todos como Talo, Talito o Corneta. Con una vida marcada por su alegría contagiante y su amor por el juego, Talo dejó una marca profunda en el corazón del barrio.

La cita será a las 19:00 hs en la Plaza Héroes de Malvinas, donde se inaugurará un mural en su honor. Este acto simbólico busca celebrar la vida compartida y recordar la importancia de la diversión y el compañerismo. Durante el evento, habrá un micrófono abierto para que quien lo desee pueda compartir sus recuerdos y sentimientos.

Acompañanos a rendirle homenaje y a seguir celebrando su legado. ¡Nos vemos el sábado!