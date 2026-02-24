martes, febrero 24, 2026
34.4 C
Nueve de Julio
martes, febrero 24, 2026
34.4 C
Nueve de Julio
Sociedad

Un Mural para Talo: celebrando la alegría de un vecino inolvidable

Este sabado 28 en plaza Heroes de Malvinas será recodado Carlos Galván a las 19 hs., impulsando el homenaje por Cruzavías

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este sábado 28 de octubre, la comunidad de Cruzavías se reunirá para rendir un emotivo homenaje a Carlos Salvador Galván, conocido por todos como Talo, Talito o Corneta. Con una vida marcada por su alegría contagiante y su amor por el juego, Talo dejó una marca profunda en el corazón del barrio.

La cita será a las 19:00 hs en la Plaza Héroes de Malvinas, donde se inaugurará un mural en su honor. Este acto simbólico busca celebrar la vida compartida y recordar la importancia de la diversión y el compañerismo. Durante el evento, habrá un micrófono abierto para que quien lo desee pueda compartir sus recuerdos y sentimientos.

Acompañanos a rendirle homenaje y a seguir celebrando su legado. ¡Nos vemos el sábado!

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6142

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR