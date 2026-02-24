El equipo Mixto +50 de Atlético competirá en un torneo en Córdoba

- Advertisement -

Después de un breve receso veraniego, el equipo de Newcom del Club Atlético ha retomado su actividad con la vista puesta en los compromisos oficiales que se avecinan: provinciales, nacionales y el torneo sudamericano. Con la motivación al máximo, el plantel está afinando detalles para su participación en un importante certamen que se llevará a cabo en la ciudad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita, del viernes 26 al domingo 28 de febrero.

El torneo, que reunirá a diez equipos de la categoría Mixto +50, contará con la participación de conjuntos provenientes de diversas provincias: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén y Buenos Aires. En particular, las ciudades de 9 de Julio y Tandil serán representadas por equipos de alto nivel que buscarán quedarse con el campeonato.

Formato del Torneo:

Los equipos se dividirán en dos zonas, A y B, con cinco equipos en cada una. Cada uno de los equipos jugará contra todos los demás de su zona en una fase de todos contra todos. Al final de esta fase, los tres primeros de cada grupo clasificarán para los cruces de eliminación directa. El formato será el siguiente:

El 1° de la Zona A enfrentará al 3° de la Zona B

El 1° de la Zona B jugará contra el 3° de la Zona A

Los dos segundos de cada zona se enfrentarán entre sí

A partir de ahí, se determinarán los dos mejores equipos que disputarán la gran final, mientras que los ganadores de las otras llaves pelearán por el 3° y 4° puesto, y los equipos restantes lucharán por el 5° y 6° lugar.

El equipo de Atlético:

El plantel del Club Atlético se encuentra listo para el desafío. El equipo viajará a Córdoba el jueves 25, encabezado por la entrenadora Susana Reale. La delegación está formada por los siguientes jugadores: Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Isabel Romero, Verónica Turán Maza, Rubén Neri, Marcelo González, Diego Diez y Oscar Spalla.

Cabe destacar que, debido a convocatorias previas por parte de la Selección Nacional, dos jugadores clave, Alejandra Aramburu y Marcelo Dicásolo, no podrán integrar el equipo en este torneo. A pesar de su ausencia, la plantilla sigue siendo competitiva y el equipo afronta el certamen con grandes expectativas.

Este torneo será una excelente oportunidad para que los jugadores del equipo de Atlético continúen preparándose para los desafíos mayores del año, mientras disfrutan del ambiente competitivo y de camaradería que siempre caracteriza a estos torneos. Además, será un punto de encuentro para fortalecer los lazos con otros equipos y continuar con el crecimiento del deporte a nivel nacional.

La actividad se reanudó con gran entusiasmo luego de los recientes encuentros disputados en T. Lauquen y en nuestra ciudad, donde el equipo mostró una sólida performance y dejó claro que está listo para enfrentar nuevos desafíos.

Este torneo en Santa Rosa de Calamuchita promete ser una gran prueba de fuego para el equipo de Newcom Mixto +50 del Club Atlético, que con esfuerzo y dedicación buscará seguir sumando logros en su camino hacia los compromisos nacionales e internacionales.