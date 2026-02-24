Día Mundial de la Esterilización Animal: una jornada de concienciación para el bienestar de nuestras mascotas

- Advertisement -

Cada último martes de febrero, el mundo se une para conmemorar el Día Mundial de la Esterilización Animal, una fecha significativa proclamada por la Human Society Veterinary Medical Association en 1995.

Esta jornada tiene como principal objetivo promover la esterilización y castración de mascotas para evitar la sobrepoblación de animales y, sobre todo, el abandono o el sacrificio de aquellos que aún tienen un hogar por culpa de una natalidad descontrolada.

¿Qué es la esterilización de mascotas y por qué es importante?

La esterilización es un procedimiento quirúrgico en el cual se extraen los órganos reproductivos de los animales, evitando así que puedan tener crías. En las hembras, se retiran los ovarios y el útero, mientras que en los machos se extirpan los testículos. Este procedimiento no solo previene la sobrepoblación, sino que también reduce el riesgo de enfermedades como el cáncer en órganos reproductivos, infecciones uterinas y comportamientos agresivos, sobre todo durante el celo.

Los beneficios para la salud de tu mascota

Según veterinarios, esterilizar a tu mascota antes del primer celo tiene beneficios importantes. Además de evitar la reproducción no deseada, la esterilización mejora la salud a largo plazo, previene algunos tipos de cáncer y contribuye a un comportamiento más equilibrado en perros y gatos.

Causas de la sobrepoblación y el abandono de animales

El abandono de animales es una problemática global, y uno de los mayores desafíos es la percepción errónea de que una mascota castrada o esterilizada pierde su identidad o se vuelve menos “familiar”. Sin embargo, la realidad es que el 70% de los animales abandonados alguna vez tuvieron un hogar y, por diversas razones, fueron dejados en la calle. El control de la natalidad es crucial para evitar que más animales sufran el abandono y las consecuencias que conlleva.

Acciones para apoyar la causa

Este Día Mundial de la Esterilización Animal, tú también puedes hacer la diferencia:

Esteriliza a tu mascota : Acude a un veterinario de confianza para más información sobre este procedimiento y considera realizarlo en tu mascota.

Acompañar a quienes cuidan de ellas y necesitan ayuda: Apoya charlas, campañas educativas y eventos locales que promuevan la esterilización responsable.

El Día Mundial de la Esterilización Animal no solo invita a reflexionar sobre el bienestar de las mascotas, sino que también subraya la responsabilidad de cada dueño para contribuir a un mundo con menos animales abandonados y más hogares felices.