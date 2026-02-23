Torneo de Hockey Pista: un éxito rotundo en el Micro Estadio del Club Atlético 9 de Julio

Este fin de semana, el Club Atlético 9 de Julio vivió una gran fiesta del hockey con la celebración del Torneo de Hockey Pista, que se desarrolló durante cuatro intensas jornadas en su Micro Estadio. Con un promedio de 15 partidos por noche, el certamen contó con la participación de 28 equipos en diversas categorías, tanto femeninas como masculinas. La rotación del público, que en gran número acompañó a sus equipos, fue una de las características que marcó la pauta en esta competencia que ya se ha consolidado como una de las más destacadas de la región.

En la jornada final, disputada el sábado, se definieron a los campeones y subcampeones de las distintas categorías. Los resultados fueron los siguientes:

Sub 12 : La Banda venció a Bocha de Oro 4-1.

Sub 14 : Las Leonas derrotaron a Millo 2-0.

Sub 16 : Vlack se impuso a Atlético 1 con un contundente 6-0.

Libres : Club Juventud superó a RV Motos 2-1.

Damas Mayores : Las No Tan Santas empataron 4-4 con Palo y a la Bolsa, pero se llevaron el título por penales (2-1).

Caballeros Mayores: JAB triunfó sobre GF Ingeniería 5-4.

Previo a la final, se disputaron también los seis partidos por el 3° y 4° puesto, completando un programa cargado de emoción y competencia.

Esta competencia, que se desarrolló bajo la normativa de la Confederación Argentina de Hockey, fue una gran prueba para los jugadores, quienes se preparan para el inicio de los certámenes femeninos y masculinos de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia. Sin dudas, un torneo que deja huella y reafirma el crecimiento del hockey en la región al tiempo que ubica a Atlético 9 de Julio como una institución líder.