Axel Kicillof fortalece su proyección internacional con un viaje a España

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof desarrollará una intensa agenda en España entre el jueves 16 y el domingo 19, con actividades en Madrid y Barcelona que combinan encuentros políticos, empresariales y académicos. El viaje marca, además, un posicionamiento internacional del mandatario en clave opositora, con proyección hacia las elecciones presidenciales de 2027.

En la capital española, Kicillof mantendrá reuniones con CEOs de empresas con presencia en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de explorar alternativas de financiamiento y fortalecer proyectos productivos en un contexto de restricción de recursos a nivel nacional. Ese mismo día, también se reunirá con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y presentará su libro “De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el Ateneo de Madrid.

La agenda continuará en Barcelona, donde el viernes 17 y sábado 18 se encontrará con el alcalde Jaume Collboni. Allí participará además de la Global Progressive Mobilisation, una cumbre internacional enfocada en el fortalecimiento de la democracia y la paz.

El evento reunirá a destacados líderes globales, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el mandatario colombiano Gustavo Petro; y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, además de dirigentes europeos y referentes políticos de distintas regiones.

También asistirán figuras como el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera; y el líder del Congreso Nacional Indio, Rahul Gandhi, entre otros.

La participación de Kicillof en este foro internacional consolida su perfil en el escenario global y refuerza su estrategia de articulación con líderes progresistas, en un contexto político local atravesado por tensiones económicas y debates sobre el rumbo del país.