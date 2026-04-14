Los sin no, sé si lía

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El interés nacional desde Nueve de Julio comienza a estar en armonía con el paradigma nacionalista que es, esencialmente, industrialista.

Cecilia (Fussari -para que ligue con el título de la nota) en diálogo con el Director de Cadena Nueve, describe qué es el nacionalismo (lo sepan o no, que están construyendo Trump y Putin, según el sentido aportado por el Papa Francisco, que León XIV aún ni imagina): “9 de julio ha vivido una movilización en positivo por donde lo mires porque toda la gente estaba contenta”.

Porque las interacciones comerciales, empresariales, industriales, generan lazos afectivos profundos, unidos por: la palabra. Confianza en los acuerdos económicos: de palabra.

Lossino (aún, para que ligue con el título de la nota), también dio la nota (si permiten la chanza) ante Cadena Nueve: recordando que el criterio de los acuerdos o los desacuerdos, es a través de la palabra.

No de la negación de la palabra (típica de los socialdemócratas, los neoliberales y los anarco capitalistas), para cercar una “quinta” que luego posibilite hacerse de recursos por los votos obtenidos en las elecciones. Para eso, si se gana, hay que fingir demencia ante cualquier proyecto, para luego “hacer de ambulanciero” en las elecciones, cosechando todos los no que haya.

Pero, es sin no (al menos desde la entrevista y desde el apellido del entrevistado).

Parecieran haberlo acordado con la gentil (espíritu de la nota, si me lo permiten) de la Intendente: amor profundo a su pueblo, desde un cargo de honor, como una persona común (que ni si quiera se escuda en su título universitario).

Pone el cuerpo: se las aguanta. Ponen el cuerpo.

Que la Justicia sea solo para poner en marcha la palabra, estoy de acuerdo. Porque el globalismo la usó para imponerse como prepotencia sin hablar, como estaría haciendo ese grupito de concejales a los que no les interesa el distrito ni la Nación.

Como distrito contamos con un buen set de apellidos a la altura del nacionalismo en marcha.

Un 14 de abril el Titanic chocó contra un iceberg. El grupito de opositores, para la estatura institucional que vamos construyendo, es apenas un rolito (hielo bolsa), que en cuanto Trump termine con las armas nucleares de Medio Oriente y bloqueé la bancarización del narcotráfico internacional, pedirá disculpas o se avergonzará de no haber notado que perjudicaban a los más de 50.000 habitantes, con una tosquedad tan natural o tan artificial.

Mientras, se deshacen las ignorancias presidenciales acorralando la vida cotidiana a circunstancia muy desfavorables.

Aunque notando los nuevejulienses que hay futuro.

No solo no está tan lejos, sino que se desarrolla entre nosotros.