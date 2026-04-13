El Consejo Directivo del Colegio de Abogados se reunirán en Trenque Lauquen en el marco del 150° aniversario de la ciudad

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El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires sesionará en pleno el próximo jueves y viernes en la ciudad de Trenque Lauquen, en un encuentro que combinará agenda institucional con actividades conmemorativas por el 150° aniversario de la fundación de la localidad.

La reunión estará encabezada por el presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires – ColProBA- , Bienvenido Rodríguez Bassalo, y tendrá como anfitrión al titular del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen, Ricardo Paso.

El inicio de la sesión ordinaria está previsto para el jueves a las 16, mientras que las actividades continuarán el viernes desde las 10. Durante las jornadas, se abordarán temas de interés tanto para la colegiación bonaerense como para el ámbito departamental, incluyendo inquietudes que serán planteadas por las autoridades locales.

La visita de las máximas autoridades del ColProBA —institución que nuclea y representa a los 20 colegios de abogados departamentales de la provincia— se enmarca en las celebraciones por el aniversario de la ciudad, pero también busca fortalecer el vínculo institucional con el interior bonaerense.

Como parte de la agenda, el viernes los integrantes del Consejo participarán de la inauguración de un mural realizado por el artista local Hernán “Sechu” Martín, en una de las paredes de la sede del CADJTL. La obra forma parte de una intervención artística vinculada a los festejos de la ciudad y apunta a resaltar la identidad institucional del colegio y su relación con la comunidad.

Cabe recordar que la última vez que el Consejo Directivo del ColProBA sesionó en Trenque Lauquen fue en agosto de 2017, por lo que este nuevo encuentro adquiere especial relevancia tanto en lo institucional como en lo simbólico.