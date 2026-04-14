PRO bonaerense abre el debate sobre el camino electoral en 2027

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Con la presencia del expresidente Mauricio Macri, el Consejo Directivo del PRO bonaerense y la asamblea partidaria se reunieron este martes para formalizar la asunción de la nueva conducción. El encuentro, realizado en oficinas del microcentro porteño, también permitió debatir sobre el rumbo electoral del partido hacia 2027.

Durante la jornada, más de 50 dirigentes bonaerenses respaldaron la continuidad de Cristian Ritondo al frente del partido, quien será acompañado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. Además, la diputada nacional Florencia De Sensi fue designada como secretaria general de la asamblea partidaria.

En su intervención, Macri reivindicó la experiencia de gestión de Juntos por el Cambio y subrayó la importancia de mantener al partido unido y activo en la Provincia de Buenos Aires.

Debate sobre una nueva alianza con LLA

Uno de los temas centrales fue la posibilidad de volver a confluir electoralmente con el partido de Javier Milei. Algunos dirigentes, como el senador provincial Alex Campbell, se mostraron a favor, señalando que podría ser la única manera de disputar el poder al peronismo en su bastión histórico. Sin embargo, persisten reparos debido a experiencias pasadas de “ingratitud” de LLA en distritos donde PRO tiene intendentes.

Fuentes internas destacaron que, si bien hay voluntad general de acordar para aumentar chances electorales, todavía no existe un consenso sólido. En paralelo, el partido evita confrontar con el oficialismo nacional y concentra sus críticas en la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Críticas a la gestión provincial

Al término de la reunión, PRO bonaerense difundió un informe donde denuncia un “estado de abandono” en la Provincia de Buenos Aires. Entre los puntos señalados se destacan:

Falencias en la obra social IOMA, con un pasivo de $8.500 millones.

Incremento del 37% en robos violentos entre 2023 y 2024 y problemas en la producción y comercialización de estupefacientes.

Suba impositiva destinada principalmente a gastos de empleo público en lugar de obras e infraestructura.

Deterioro de rutas provinciales y caminos rurales bajo administración municipal.

El informe sostiene que “Buenos Aires tiene todo el potencial para liderar el desarrollo nacional, pero hace años que funciona bajo un modelo que la frena y deteriora”, y apunta directamente a la gestión de Kicillof como responsable de los problemas actuales.

Con esta jornada, el PRO bonaerense consolidó su conducción y abrió un debate clave para definir su estrategia electoral de cara a 2027, en medio de un escenario político donde las alianzas podrían redefinir el mapa electoral provincial.