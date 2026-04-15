El arte celebra su día mundial: creatividad y cultura para un mundo unido

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Cada 15 de abril, el mundo celebra el Día Mundial del Arte, proclamado oficialmente por la UNESCO en 2019 durante su 40ª Conferencia General. Esta jornada busca promover la creatividad, la innovación y la diversidad cultural, así como fortalecer el papel de los artistas como agentes de desarrollo sostenible y cohesion social.

La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, ha resaltado que el arte tiene un poder único: “Conectar a las personas, inspirar, sanar y fomentar el diálogo incluso en los momentos más difíciles”. En los últimos años, y especialmente tras los cambios globales provocados por la digitalización y la pandemia de COVID-19, el arte se ha consolidado como un vehículo para la resiliencia social y la colaboración internacional.

En este 2026, el Día Mundial del Arte no solo enfatiza la educación artística en las escuelas y el apoyo a los artistas, sino que también destaca la integración del arte con la tecnología y la innovación digital, permitiendo que expresiones culturales de todo el mundo lleguen a audiencias más amplias que nunca. Exposiciones virtuales, talleres interactivos en línea y proyectos de colaboración global son algunas de las actividades que este año impulsan la participación del público.

Organizaciones y comunidades de todo el mundo aprovechan esta fecha para organizar debates, conferencias, festivales y exhibiciones, promoviendo la inclusión y la diversidad cultural. Según datos recientes de la UNESCO, más del 60% de los países miembros han reportado un aumento significativo en programas de arte comunitario y educación artística desde 2020, reflejando un creciente reconocimiento del arte como motor de desarrollo social.

El Día Mundial del Arte 2026 reafirma que la cultura y la creatividad son pilares fundamentales para un mundo más libre, equitativo y conectado. Proteger y apoyar a los artistas no solo preserva la riqueza cultural global, sino que también potencia el diálogo, la innovación y la solidaridad entre los pueblos.