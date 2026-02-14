sábado, febrero 14, 2026
24.1 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día de San Valentín un momento para celebrar el amor

Esta tradición tiene sus raíces en la Roma antigua, donde se celebraba la Lupercalia, una fiesta en honor a la fertilidad.

Día de san valentín, una festividad que conmemora el amor y la amistad.

