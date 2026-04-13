Fuerza Patria denuncia riesgo de cierre de la Estación del Servicio Meteorológico Nacional por despidos

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El bloque Fuerza Patria del Partido de 9 de Julio manifestó su “profunda preocupación” ante los posibles despidos y recortes presupuestarios en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo estratégico para la seguridad, la producción agropecuaria y la prevención de riesgos en la región.

Según fuentes gremiales y comunicados oficiales, la reducción proyectada afectaría a más de 200 trabajadores en todo el país, incluyendo a los tres empleados de la base local, en funcionamiento desde 1902. El proyecto de resolución presentado por Nancy Gruzutti advierte que esto comprometería la continuidad de servicios esenciales como el Sistema de Alerta Temprana (SAT), clave para prevenir inundaciones, tormentas, olas de calor y frío extremo, así como proteger la infraestructura y la producción agropecuaria.

El bloque recordó que la pérdida de observaciones meteorológicas locales no es nueva: durante la privatización ferroviaria en la década de 1990 se interrumpieron muchas mediciones históricas, que aún no fueron recuperadas, y que el cierre de estaciones locales podría profundizar esta brecha, afectando la calidad y precisión de los pronósticos.

“Cada miembro del personal del SMN es clave para mantener un sistema de prevención y seguimiento de catástrofes eficiente y soberano. La reducción de operadores pone en riesgo a toda la población”, afirmaron desde Fuerza Patria. El proyecto solicita al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Defensa garantizar la continuidad de los observadores y técnicos especializados, así como la operatividad plena de las estaciones meteorológicas en la Provincia de Buenos Aires.

Además, se expresó reconocimiento y solidaridad hacia los trabajadores del SMN, destacando su profesionalismo y vocación de servicio, y se resolvió remitir copia del proyecto a la Dirección Nacional del organismo, al Ministerio de Defensa, a la Legislatura bonaerense y a los gremios con representación en el sector.

El bloque enfatizó que los recortes no solo afectarían la seguridad y la salud, sino también la economía local, la producción agropecuaria y la soberanía de los datos meteorológicos, obligando al país a depender de información extranjera que carece de cobertura territorial adecuada.