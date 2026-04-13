Pasteur festejó sus 117 años con homenajes, música y un llamado a la unidad

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Pasteur celebró el sábado 11 de abril su 117° aniversario con un acto en las inmediaciones de la Plaza General San Martín. La ceremonia estuvo encabezada por el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, quien remarcó la importancia de conmemorar la fundación de cada localidad junto a su comunidad para “construir memoria”. Uno de los momentos centrales fue el homenaje a vecinos que marcaron la identidad local con sus oficios: Alfredo Acuña, peluquero, y Domingo Juan del Río, sodero de toda la vida. “Ellos son el reflejo de una localidad; han hecho historia con su actividad. En un lugar donde nos conocemos todos, el afecto y la cercanía son lo que realmente importa”, expresó Serenal durante el acto.

El jefe comunal también convocó a seguir trabajando unidos: “Si entendemos que con el solo ejemplo de bien podemos transformar la realidad, vamos a construir una localidad con más justicia, diálogo y encuentro. Si creemos que la grieta o pensar distinto nos tiene que enfrentar, estamos equivocados; las comunidades se hicieron y se deben seguir forjando, tirando todos para el mismo lado, sin distinguir colores políticos ni religiones”. La jornada tuvo una amplia propuesta artística con la participación del Taller Municipal de Niños, la Escuela de Danza Clásica, la Agrupación Renacer, la Peña del Festival y la Batucada Municipal Tabaí, además de las presentaciones en vivo de Lucila Carrizo, Tito Acuña y Maximiliano Acuña. El cierre musical estuvo a cargo de El Chimi. Los vecinos disfrutaron también del servicio de cantina y compartieron el tradicional corte de torta junto al intendente.