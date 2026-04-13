Inscriben para la beca de transporte de $100.000 para estudiantes terciarios de Lincoln

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La Municipalidad de Lincoln abrió la inscripción a la Beca Municipal de Transporte para alumnos del distrito que cursan carreras de Nivel Superior en la ciudad. El beneficio es de $100.000 por mes y se pagará de mayo a diciembre de 2026. La postulación se hace en los centros de estudiantes de cada instituto o con el Equipo Psicopedagógico Municipal, en el Centro Educativo Cultural de Andrade 747, de 13 a 17 horas.

Los requisitos son: ser argentino con domicilio en Lincoln, egresado de secundario público o privado con 75% de subvención estatal sin materias adeudadas, y ser alumno regular o ingresante de institutos terciarios estatales con sede en la ciudad. Hay que presentar DNI del postulante y grupo conviviente, certificación negativa de ANSES de los mayores de 18, CBU de Banco Provincia o Nación y comprobantes de ingresos según cada caso.