lunes, febrero 23, 2026
30.8 C
Nueve de Julio
lunes, febrero 23, 2026
30.8 C
Nueve de Julio
Educación

Reordenamiento docente: Un paso hacia la mejora educativa

La implementación alcanza a varios distritos de la provincia y se realizarán reuniones territoriales para coordinar la medida

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires ha iniciado el proceso de Reordenamiento y Unificación de cargos y horas, con el objetivo de mejorar la organización institucional y fortalecer la continuidad pedagógica. Esta medida permite a los docentes del Nivel Primario y Secundario unificar su carga horaria laboral en un mismo establecimiento cuando se genere una vacante. La plataforma digital implementada opera en tiempo real y comunica de manera inmediata las vacantes disponibles. El objetivo es reducir la fragmentación del trabajo docente y favorecer el desarrollo del saber profesional y los vínculos en la escuela y su comunidad.. La Provincia de Buenos Aires busca mejorar las condiciones institucionales para enseñar y aprender.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6141

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR