Reordenamiento docente: Un paso hacia la mejora educativa

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires ha iniciado el proceso de Reordenamiento y Unificación de cargos y horas, con el objetivo de mejorar la organización institucional y fortalecer la continuidad pedagógica. Esta medida permite a los docentes del Nivel Primario y Secundario unificar su carga horaria laboral en un mismo establecimiento cuando se genere una vacante. La plataforma digital implementada opera en tiempo real y comunica de manera inmediata las vacantes disponibles. El objetivo es reducir la fragmentación del trabajo docente y favorecer el desarrollo del saber profesional y los vínculos en la escuela y su comunidad. . La Provincia de Buenos Aires busca mejorar las condiciones institucionales para enseñar y aprender.