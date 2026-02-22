domingo, febrero 22, 2026
Torneo A

La punta se divide: Atlético Naón y San Martín comparten el liderazgo

Algunos equipos se aferran a sus posicones mientras que otros buscan achicar distancias en la tabla, preparando el terreno para una apasionante recta final rumbo a la fase II

La decimoquinta fecha del Torneo “A” dejó una gran sorpresa en la cima de la tabla, donde ahora hay dos punteros. Atlético Naón y Atlético San Martín comparten el liderazgo con 31 puntos cada uno, luego de un fin de semana cargado de emoción y resultados que definieron aún más la lucha por la punta.

El Fortín abrió la fecha con una victoria

El Fortín arrancó la jornada con una victoria clave sobre San Agustín por 2 a 1. Con este triunfo, El Fortín sigue en la parte baja de la tabla, mientras que San Agustín, que llegó al encuentro con 21 puntos, no logró mantener el ritmo y ve cómo la lucha por los primeros puestos se aleja.

Naón y San Martín: Triunfo Santo y ambos punteros

El plato fuerte de la fecha fue el enfrentamiento entre Atlético Naón (31 pts) y Atlético San Martín (28 pts), que se jugó el domingo. Naón, en su casa, esperaba extender su racha positiva, pero San Martín no le dio tregua. Agustín Hipkins y Ezequiel Bayaut fueron los artífices de la victoria visitante por 2-1, lo que dejó a ambos equipos compartiendo la punta del torneo. El local había llegado al gol por intermedio de Ignacio Lacarra.

Libertad y Once Tigres: a la caza

La pelea por el título se pone más interesante con Libertad y Once Tigres sumando puntos importantes. Libertad, con un empate ante Atlético Quiroga, llegó a 26 puntos, mientras que Once Tigres alcanzó los 25 tras su derrota ante Agustín Álvarez (1-0). Ambos equipos siguen luchando por acercarse a la cima.

Los Resultados de la Fecha:

Sábado:

  • El Fortín 2-1 San Agustín
    Árbitro: Guillermo Bonello

Domingo:

  • Atlético Naón 1-2 San Martín
    (Gol de Naón: Ignacio Lacarra | Goles de San Martín: Agustín Hipkins, Ezequiel Bayaut)
    Árbitro: Jonathan Crivelli
  • Once Tigres 0-1 Agustín Álvarez
    (Gol de Agustín Álvarez: Juan Gabriel Galo)
    Árbitro: Martín Utello
  • Atlético Quiroga 1-1 Libertad
    (Gol de Quiroga: Lucas Del Papa | Gol de Libertad: Damián Aizpiri)
    Árbitro: Julio Márquez
  • Atlético 9 de Julio 2-2 La Niña
    (Goles de 9 de Julio: Pablo Maccagnani x2 | Goles de La Niña: Leandro Dizeo, Ramiro Pelaytay)
    Árbitro: Diego Romero
  • Atlético French 5-0 Atlético Patricios
    (Goles de French: Joaquín Susi x4, Federico Pereyra)
    Árbitro: Martín Romero

La Tabla de Posiciones:

  1. Atlético Naón – 31 pts
  2. Atlético San Martín – 31 pts
  3. Libertad – 26 pts
  4. Once Tigres – 25 pts
  5. Atlético French – 23 pts
  6. Atlético 9 de Julio – 21 pts
  7. San Agustín – 21 pts
  8. Atlético Quiroga – 19 pts
  9. Atlético Patricios – 15 pts
  10. El Fortín – 14 pts
  11. Agustín Álvarez – 13 pts
  12. La Niña – 11 pts

Lo Que Viene: La Batalla por la Punta

 

