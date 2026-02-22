La punta se divide: Atlético Naón y San Martín comparten el liderazgo

La decimoquinta fecha del Torneo “A” dejó una gran sorpresa en la cima de la tabla, donde ahora hay dos punteros. Atlético Naón y Atlético San Martín comparten el liderazgo con 31 puntos cada uno, luego de un fin de semana cargado de emoción y resultados que definieron aún más la lucha por la punta.
El Fortín abrió la fecha con una victoria
El Fortín arrancó la jornada con una victoria clave sobre San Agustín por 2 a 1. Con este triunfo, El Fortín sigue en la parte baja de la tabla, mientras que San Agustín, que llegó al encuentro con 21 puntos, no logró mantener el ritmo y ve cómo la lucha por los primeros puestos se aleja.
Naón y San Martín: Triunfo Santo y ambos punteros
El plato fuerte de la fecha fue el enfrentamiento entre Atlético Naón (31 pts) y Atlético San Martín (28 pts), que se jugó el domingo. Naón, en su casa, esperaba extender su racha positiva, pero San Martín no le dio tregua. Agustín Hipkins y Ezequiel Bayaut fueron los artífices de la victoria visitante por 2-1, lo que dejó a ambos equipos compartiendo la punta del torneo. El local había llegado al gol por intermedio de Ignacio Lacarra.
Libertad y Once Tigres: a la caza
La pelea por el título se pone más interesante con Libertad y Once Tigres sumando puntos importantes. Libertad, con un empate ante Atlético Quiroga, llegó a 26 puntos, mientras que Once Tigres alcanzó los 25 tras su derrota ante Agustín Álvarez (1-0). Ambos equipos siguen luchando por acercarse a la cima.
Los Resultados de la Fecha:
Sábado:
- El Fortín 2-1 San Agustín
Árbitro: Guillermo Bonello
Domingo:
- Atlético Naón 1-2 San Martín
(Gol de Naón: Ignacio Lacarra | Goles de San Martín: Agustín Hipkins, Ezequiel Bayaut)
Árbitro: Jonathan Crivelli
- Once Tigres 0-1 Agustín Álvarez
(Gol de Agustín Álvarez: Juan Gabriel Galo)
Árbitro: Martín Utello
- Atlético Quiroga 1-1 Libertad
(Gol de Quiroga: Lucas Del Papa | Gol de Libertad: Damián Aizpiri)
Árbitro: Julio Márquez
- Atlético 9 de Julio 2-2 La Niña
(Goles de 9 de Julio: Pablo Maccagnani x2 | Goles de La Niña: Leandro Dizeo, Ramiro Pelaytay)
Árbitro: Diego Romero
- Atlético French 5-0 Atlético Patricios
(Goles de French: Joaquín Susi x4, Federico Pereyra)
Árbitro: Martín Romero
La Tabla de Posiciones:
- Atlético Naón – 31 pts
- Atlético San Martín – 31 pts
- Libertad – 26 pts
- Once Tigres – 25 pts
- Atlético French – 23 pts
- Atlético 9 de Julio – 21 pts
- San Agustín – 21 pts
- Atlético Quiroga – 19 pts
- Atlético Patricios – 15 pts
- El Fortín – 14 pts
- Agustín Álvarez – 13 pts
- La Niña – 11 pts
Lo Que Viene: La Batalla por la Punta