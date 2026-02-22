Día de la Antártida Argentina: un hito de soberanía y ciencia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cada 22 de febrero, Argentina celebra el Día de la Antártida Argentina, una fecha que rememora la primera vez que se hizo efectiva la presencia humana en la Antártida, en el sector reclamado por el país, de acuerdo con el Tratado Antártico. El Día de la Antártida fue establecido por la ley N.º 20.827, sancionada el 26 de noviembre de 1974, y desde entonces, se conmemora como un recordatorio de la presencia argentina en la región desde 1904, año en que se izó la Bandera Argentina por primera vez en las Islas Orcadas del Sur.

El decreto-ley N.º 2129, de 1957, había determinado que la región antártica forma parte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El acto de soberanía en las Islas Orcadas marcó el inicio de una presencia continua en la región, que desde entonces ha sido mantenida ininterrumpidamente. Este acontecimiento no solo tiene un valor simbólico, sino que también subraya la relevancia científica y geopolítica de la Antártida para Argentina.

Hecho histórico: Base Orcadas

El hito que dio origen a la conmemoración de esta fecha tuvo lugar en 1904, cuando la expedición organizada por la Real Sociedad de Geografía de Escocia, bajo la dirección del explorador William Speirs Bruce, arribó al mar antártico con fines científicos. La expedición, a bordo del barco Scotia, recaló primero en las Islas Malvinas y luego llegó a las Islas Orcadas del Sur. El 22 de febrero, Bruce y su equipo desembarcaron en la isla Laurie, donde izaron por primera vez la Bandera Argentina en el continente antártico. Allí también se construyeron una caseta de observación meteorológica y un depósito de instrumental, que dieron inicio a lo que sería el primer observatorio en la región.

En 1903, la Scotia debió realizar reparaciones en Buenos Aires, donde Bruce aprovechó la ocasión para negociar con el gobierno argentino un acuerdo para la cesión de derechos sobre la estación meteorológica que había instalado. Este acuerdo marcó un paso significativo hacia el fortalecimiento de la presencia argentina en la zona.

El Tratado Antártico y su relevancia

El Tratado Antártico, que entró en vigor en 1961 y fue firmado por 13 países, incluyendo a Argentina, establece que el continente antártico se destinará exclusivamente a fines pacíficos y científicos.

Este acuerdo internacional ha sido esencial para evitar disputas territoriales en la región, aunque las reclamaciones sobre partes del continente continúan vigentes.

Actualmente, 54 países son parte del Tratado, pero solo 29 tienen el estatus de “miembros consultivos”, lo que les otorga el derecho de tomar decisiones vinculantes sobre el futuro del continente.

El Tratado Antártico también establece que la Antártida es un área libre de actividades militares y nucleares, promoviendo la cooperación internacional en investigación científica. Un punto central del Tratado es que, aunque los países firmantes han acordado cooperar en el uso pacífico y científico de la Antártida, las reclamaciones territoriales de los países siguen vigentes, sin que se resuelvan a través de este acuerdo.

El Día de la Antártida Argentina no solo recuerda un momento crucial de nuestra historia nacional, sino que también reafirma el compromiso de Argentina con la ciencia, la paz y la soberanía en un continente que, a pesar de su lejanía, sigue siendo de vital importancia para el futuro de la humanidad.