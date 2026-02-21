El Fortín derrotó a San Agustín al abrir la decimoquinta fecha del Torneo “A”

La decimoquinta fecha del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense comenzó este sábado con un duelo importante en El Fortín, donde el equipo local se impuso 2-1 a Deportivo San Agustín. El partido, que tuvo lugar en el estadio de la Avenida Almirante Brown, marcó el inicio de una jornada que seguirá mañana donde varios equipos buscarán ascender en la tabla de posiciones o aferrarse a sus lugares en la zona media.

El partido fue arbitrado por Guillermo Bonello y comenzó a las 21:00 horas. El Fortín, que venía de una racha complicada, necesitaba urgentemente los tres puntos para salir de la zona baja, mientras que San Agustín, con 21 puntos, buscaba acercarse a los primeros lugares.

El marcador se abrió a favor del Granate con gol de Nicolás Longarini, sin embargo El Fortín alcanzó el empate gracias a un gol de Braian Rodríguez y más tarde, Braian Sist apareció en el momento crucial para El Fortín y, con su gol, selló la victoria para el equipo local.

Con esta victoria, El Fortín suma tres puntos cruciales y alcanza los 14 puntos en la tabla, mientras que San Agustín se mantiene con 21 puntos, ocupando la quinta posición.

Próximos partidos de la fecha

Este domingo se jugarán otros encuentros importantes que podrían redefinir la pelea por la punta y las clasificaciones a la fase final.

Entre los partidos más destacados, Atlético Naón (31 puntos), líder del torneo, recibirá a Atlético San Martín (28 puntos), que marcha en la segunda posición, en un encuentro que promete mucha tensión.

Además, Once Tigres (25 pts.) enfrentará a Agustín Álvarez (10 pts.), mientras que Atlético Quiroga (18 pts.) se medirá con Libertad (25 pts.) en otro duelo crucial. Además, Atlético recibe La Niña y French aguarda por Atlético Patricios.

Sábado: El Fortín 2 vs. San Agustín 1 – Arbitraje: Guillermo Bonello

Domingo: Atlético Naón vs. San Martín – 17:30 – Arbitraje: Jonathan Crivelli Once Tigres vs. Agustín Álvarez – 20:00 – Arbitraje: Martín Utello Atlético Quiroga vs. Libertad – 17:30 – Arbitraje: Julio Márquez Atlético 9 de Julio vs. La Niña – 17:30 – Arbitraje: Diego Romero Atlético French vs. Atlético Patricios – 20:00 – Arbitraje: Martín Romero



Tabla de Posiciones – Torneo “A”

1° Atlético Naón – 31 pts

2° Atlético San Martín – 28 pts

3° Libertad – 25 pts

4° Once Tigres – 25 pts

5° San Agustín – 21 pts

6° Atlético French – 20 pts

7° Atlético 9 de Julio – 20 pts

8° Atlético Quiroga – 18 pts

9° Atlético Patricios – 15 pts

10° El Fortín – 14 pts

11° Agustín Álvarez – 10 pts

12° La Niña – 10 pts

Con la fecha 15 en marcha, el Torneo “A” se pone cada vez más emocionante con equipos luchando por sus objetivos en una de las ediciones más competitivas en los últimos años.