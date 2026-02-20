viernes, febrero 20, 2026
28.3 C
Nueve de Julio
viernes, febrero 20, 2026
28.3 C
Nueve de Julio
Hockey

Atlético se prepara para una fiesta deportiva con gran concurrencia

Con la participación de 28 equipos en distintas categorías este sábado se definirán los campeones en cada división, con un gran ambiente deportivo y la presencia de un público entusiasta

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6138

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR