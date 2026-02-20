Atlético se prepara para una fiesta deportiva con gran concurrencia

El certamen anual de Hockey Pista se está llevando a cabo con gran éxito en el Micro Estadio del Club Atlético, donde 28 equipos compiten intensamente para alcanzar las finales de cada categoría. La competencia, que abarca diversas divisiones como Sub 12, Sub 14, Sub 16, libre, Damas Mayores (ex Mamis Hockey) y caballeros mayores, está logrando una gran convocatoria, con un público entusiasta que sigue cada partido con fervor.

En estos primeros días, los equipos han disputado tres partidos entre el miércoles y jueves, y esta noche se jugarán los últimos encuentros de la fase clasificatoria. Los cuatro primeros clasificados de cada categoría avanzarán a las finales de mañana sábado. Los equipos que finalicen en el 3° y 4° lugar se enfrentarán en la lucha por el tercer puesto del torneo, mientras que los dos primeros puestos disputarán la gran final por el campeonato.

La competencia está siendo acompañada por un gran número de personas, quienes han disfrutado de una jornada deportiva completa. Además, los asistentes pueden acceder a una excelente oferta de servicios, con una cantina habilitada dentro del estadio y un marcador electrónico que muestra en tiempo real el marcador y el tiempo de juego.

El torneo promete continuar con una excelente organización, un gran nivel de competencia y la presencia constante de familias y fanáticos del hockey. Las finales del sábado serán, sin duda, el cierre perfecto para esta edición del torneo, con un ambiente festivo y la emoción de los jóvenes y veteranos jugadores que luchan por los primeros puestos.