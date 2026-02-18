Soja, maíz y trigo: China, el clima y los stocks redefinen el mapa del mercado global

El mercado internacional de granos atraviesa un momento de reacomodamiento marcado por tres variables centrales: la relación comercial entre China y Estados Unidos, la evolución del clima en Sudamérica y el nivel de stocks globales. Las negociaciones bilaterales podrían extender la tregua comercial hasta abril y ya generan efectos concretos en los precios.

En particular, la posibilidad de que China adquiera hasta 8 millones de toneladas adicionales de soja estadounidense alteraría el flujo habitual del comercio internacional. En esta época del año, esa demanda suele ser abastecida por Brasil, pero un giro en las compras podría redireccionar embarques y modificar los premios relativos entre orígenes.

Desde que el rumor comenzó a circular, las cotizaciones de la soja en Chicago reaccionaron al alza. Sin embargo, ese movimiento no se trasladó con la misma intensidad al mercado argentino. La razón es clara: un mayor volumen exportado por Estados Unidos implicaría menores ventas desde Sudamérica, compensando el balance global sin generar un aumento real de la demanda.

“Lo que estamos viendo es un reordenamiento de orígenes. La suba en Chicago responde a un posible cambio en el flujo comercial, pero no implica una mayor demanda global de soja”, explica Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

En paralelo, los fondos especulativos compraron cerca de 10 millones de toneladas de soja en Chicago durante la última semana, impulsando las cotizaciones en base a expectativas más que a fundamentos estructurales.

Brasil, por su parte, confirma una cosecha elevada de soja con proyecciones incluso crecientes. No obstante, el exceso de lluvias demora la trilla y genera inconvenientes de calidad, introduciendo incertidumbre sobre el volumen efectivamente disponible en el corto plazo.

Panorama local: más producción, precios bajo presión

En Argentina, el regreso de las lluvias mejora las perspectivas productivas. Aunque persisten zonas con déficit hídrico en el centro y este de Buenos Aires, el panorama general se volvió más optimista. Tras las precipitaciones, la Bolsa de Rosario elevó su estimación de producción de soja.

“Ahora que las lluvias volvieron habrá que ver la reacción final de los cultivos, pero el panorama productivo es más alentador. Eso, paradójicamente, presiona a la baja los precios locales”, señala Romano.

El mismo patrón se observa en maíz. Las lluvias estabilizaron el potencial productivo argentino, mientras que en Brasil la CONAB recortó su estimación para el maíz safrinha, lo que podría limitar la oferta regional en los próximos meses.

Maíz: exportaciones firmes y China en el radar

Estados Unidos proyecta mayores exportaciones de maíz, lo que contribuiría a reducir sus elevados stocks finales. Las ventas semanales vienen confirmando esa tendencia.

En Asia, China enfrenta problemas de calidad en su maíz debido a lluvias excesivas y comenzó a incrementar la importación de forrajeras alternativas. Si el gigante asiático decidiera aumentar significativamente sus compras externas de maíz, el equilibrio global podría modificarse con rapidez.

“Si China decide aumentar en serio sus compras de maíz, el esquema de mercado podría cambiar rápidamente y generar un movimiento alcista en los precios”, advierte Romano.

Trigo: transición y mayor competencia

El mercado de trigo transita una etapa de transición entre el ciclo viejo 2025/26 y el nuevo 2026/27. La elevada producción del ciclo anterior provocó una caída importante de precios, que recientemente encontró un piso con el ingreso de compradores.

En el plano internacional, Rusia proyecta una mayor cosecha para la campaña 2026/27, mientras que Francia reporta la mejor condición de cultivos en años, anticipando una competencia intensa en el mercado exportador.

En este contexto, Argentina logra posicionarse con precios competitivos y ganar participación en destinos externos.

“Estamos en un período de espera. Recién hacia abril vamos a tener información más certera sobre el nuevo ciclo de trigo, pero por ahora Argentina está bien posicionada en términos de precios relativos”, indica Romano.

Un mercado más sensible y volátil

El mercado cambió de dinámica y hoy tres factores marcan el pulso: la relación China–Estados Unidos, el clima en Sudamérica y el comportamiento de los stocks.

“Con el regreso de las lluvias, la producción está más asegurada, pero eso se traduce en presión bajista para los precios locales. Hay que tener cuidado con los espejismos: la compra de 10 millones de toneladas de soja en Chicago fue puramente especulativa y no una señal de mayor demanda real”, concluye Romano.

El especialista agrega que los problemas de calidad en Brasil y China podrían abrir oportunidades para la mercadería argentina, siempre que mantenga estándares adecuados. “La estrategia es clara: aprovechar cualquier rebote de precios para fijar valor, porque el contexto productivo es bueno, pero el escenario de precios sigue siendo frágil”.