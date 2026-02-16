Atlético Naón se cortó solo en la cima y Libertad escaló al tercer puesto

La decimocuarta fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol terminó de definirse con un lunes determinante que modificó nuevamente la parte alta de la tabla.
El domingo había dejado a San Martín como líder compartido tras el empate 1 a 1 frente a El Fortín. Sin embargo, la historia cambió en el cierre de la jornada.
Naón ganó y quedó como único puntero
Atlético Naón hizo valer su condición de local y derrotó 2 a 0 a Atlético Quiroga, resultado que le permitió alcanzar los 31 puntos y quedar como único líder del certamen.
Con esta victoria, el conjunto naonense sacó tres puntos de ventaja sobre Atlético San Martín (28) y dio un paso firme en la recta final de la fase regular.
Libertad festejó y se metió en el podio
En el otro encuentro del lunes, Libertad se impuso 3 a 2 ante Agustín Álvarez en un duelo intenso y cambiante. El triunfo le permitió llegar a 25 unidades y trepar al tercer puesto, igualando la línea de Once Tigres pero con mejor diferencia o ubicación reglamentaria.
Agustín Álvarez, en tanto, permanece con 10 puntos y sigue en la parte baja de la tabla.
Lo que había dejado el domingo
San Martín empató 1 a 1 ante El Fortín y perdió la oportunidad de quedar como único puntero. Atlético 9 de Julio logró un valioso triunfo 3 a 1 frente a Atlético Patricios, mientras que La Niña y Once Tigres protagonizaron un vibrante 3 a 3.
En tanto, el viernes French de visitante le ganò 2 a 1 a San Agustín.
Tabla de posiciones – Torneo A (Fecha 14 completa)
|Pos.
|Equipo
|Pts
|1°
|Atlético Naón
|31
|2°
|Atlético San Martín
|28
|3°
|Libertad
|25
|4°
|Once Tigres
|25
|5°
|San Agustín
|21
|6°
|Atlético French
|20
|7°
|Atlético 9 de Julio
|20
|8°
|Atlético Quiroga
|18
|9°
|Atlético Patricios
|15
|10°
|El Fortín
|11
|11°
|Agustín Álvarez
|10
|12°
|La Niña
|10
Con cinco fechas por delante y varios equipos separados por pocos puntos en zona de clasificación, el Torneo A entra en una etapa decisiva donde cada resultado puede marcar el rumbo de la fase I del campeonato.