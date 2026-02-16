Atlético Naón se cortó solo en la cima y Libertad escaló al tercer puesto

La decimocuarta fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol terminó de definirse con un lunes determinante que modificó nuevamente la parte alta de la tabla.

El domingo había dejado a San Martín como líder compartido tras el empate 1 a 1 frente a El Fortín. Sin embargo, la historia cambió en el cierre de la jornada.

Naón ganó y quedó como único puntero

Atlético Naón hizo valer su condición de local y derrotó 2 a 0 a Atlético Quiroga, resultado que le permitió alcanzar los 31 puntos y quedar como único líder del certamen.

Con esta victoria, el conjunto naonense sacó tres puntos de ventaja sobre Atlético San Martín (28) y dio un paso firme en la recta final de la fase regular.

Libertad festejó y se metió en el podio

En el otro encuentro del lunes, Libertad se impuso 3 a 2 ante Agustín Álvarez en un duelo intenso y cambiante. El triunfo le permitió llegar a 25 unidades y trepar al tercer puesto, igualando la línea de Once Tigres pero con mejor diferencia o ubicación reglamentaria.

Agustín Álvarez, en tanto, permanece con 10 puntos y sigue en la parte baja de la tabla.

Lo que había dejado el domingo

San Martín empató 1 a 1 ante El Fortín y perdió la oportunidad de quedar como único puntero. Atlético 9 de Julio logró un valioso triunfo 3 a 1 frente a Atlético Patricios, mientras que La Niña y Once Tigres protagonizaron un vibrante 3 a 3.

En tanto, el viernes French de visitante le ganò 2 a 1 a San Agustín.

Tabla de posiciones – Torneo A (Fecha 14 completa)

Pos. Equipo Pts 1° Atlético Naón 31 2° Atlético San Martín 28 3° Libertad 25 4° Once Tigres 25 5° San Agustín 21 6° Atlético French 20 7° Atlético 9 de Julio 20 8° Atlético Quiroga 18 9° Atlético Patricios 15 10° El Fortín 11 11° Agustín Álvarez 10 12° La Niña 10

Con cinco fechas por delante y varios equipos separados por pocos puntos en zona de clasificación, el Torneo A entra en una etapa decisiva donde cada resultado puede marcar el rumbo de la fase I del campeonato.