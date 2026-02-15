lunes, febrero 16, 2026
20.3 C
Nueve de Julio
lunes, febrero 16, 2026
20.3 C
Nueve de Julio
Torneo A

San Martín empató y ahora comparte la cima con Atlético Naón

El 1 a 1 ante El Fortín dejó al Santo como líder junto a Atlético Naón. Atlético 9 de Julio ganó en Patricios y hubo festival de goles entre La Niña y Once Tigres en una Fecha 14 que mantiene al Torneo A al rojo vivo

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6134

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR