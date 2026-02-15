San Martín empató y ahora comparte la cima con Atlético Naón

La decimocuarta fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol tuvo un domingo determinante que reconfiguró la parte alta de la tabla. El empate de San Martín ante El Fortín le impidió despegarse y ahora comparte la primera posición con Atlético Naón.

San Martín no pudo sostener la ventaja y quedó en lo más alto, pero acompañado

En su estadio, San Martín igualó 1 a 1 frente a El Fortín en un encuentro intenso y disputado. El Santo sabía que un triunfo lo dejaba como único puntero, pero la igualdad terminó dejando un sabor agridulce.

Con este resultado, alcanzó los 28 puntos y quedó en lo más alto junto a Atlético Naón, que también suma 28 unidades y ahora comparte la cima del campeonato.

Atlético 9 de Julio dio el golpe en Patricios

En otro cruce clave, Atlético 9 de Julio consiguió un valioso triunfo como visitante al imponerse 3 a 1 sobre Atlético Patricios. El equipo nuevejuliense sumó tres puntos fundamentales para afirmarse en zona de clasificación.

Patricios, en cambio, perdió una buena oportunidad de acercarse a los puestos de pelea y deberá recuperarse rápidamente en la recta final de la fase regular.

Empate vibrante entre La Niña y Once Tigres

La jornada dominical se completó con un atractivo 3 a 3 entre La Niña y Once Tigres. El conjunto visitante dejó pasar la chance de arrimarse a la punta, mientras que La Niña sumó un punto importante en su lucha por salir del fondo.

Tabla de posiciones – Torneo A (Fecha 14)

Pos. Equipo Pts 1° Atlético Naón 28 1° Atlético San Martín 28 3° Once Tigres 25 4° Libertad 22 5° San Agustín 21 6° Atlético French 20 7° Atlético 9 de Julio 20 8° Atlético Quiroga 18 9° Atlético Patricios 15 10° El Fortín 11 11° Agustín Álvarez 10 12° La Niña 10

Lo que viene

La actividad continuará este lunes con dos encuentros determinantes:

Atlético Naón (28 pts) recibirá desde las 20.30 a Atlético Quiroga (18 pts) en un duelo clave para sostener la cima. Si gana, Naón quedará como único líder; si no suma de a tres, podría mantenerse la paridad en lo más alto.

Agustín Álvarez (10 pts) enfrentará a Libertad (22 pts). El Rojo del Palomar llega en alza, mientras que Libertad necesita volver al triunfo para no perder terreno en la lucha por la clasificación a la Fase II.

Con la tabla apretada y varios equipos separados por pocos puntos, el Torneo A entra en una etapa decisiva donde cada resultado puede modificar el rumbo del campeonato.