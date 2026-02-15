Lincoln: un hombre murió tras ser aprehendido luego de protagonizar disturbios armados en calle Alem

Este sabádo en la ciudad de Lincoln, un llamado al 101 alertó sobre la presencia de un hombre armado ocasionando disturbios en calle Alem al 1400.

Según informaron fuentes policiales, cerca de las 19:30 horas un vecino se comunicó con el servicio de emergencias policiales para advertir que un varón mayor de edad, con el torso desnudo, se encontraba alterado y portando un arma de fuego, con la cual apuntaba a transeúntes que circulaban por el lugar.

De inmediato, personal de la Comisaría de Lincoln se dirigió al sitio. Al arribar, un vecino se acercó rápidamente al móvil policial e informó que varios residentes habían logrado retener al sujeto, quien estaría bajo los efectos de estupefacientes y continuaba generando disturbios.

Siempre de acuerdo al parte oficial, los vecinos lograron reducir al hombre y quitarle el arma de fuego que llevaba consigo. En ese contexto, los efectivos procedieron a la aprehensión del individuo, quien se encontraba forcejeando en el suelo. Asimismo, se secuestró en carácter de urgencia un revólver calibre 32 que contenía varios proyectiles en su tambor.

Debido a que el masculino se mostraba eufórico, no acataba las órdenes impartidas y presentaba un comportamiento compatible con la posible ingesta de sustancias narcóticas, fue trasladado en el patrullero a la dependencia policial, previo aviso al servicio de emergencias médicas para su evaluación.

Ya en la comisaría, y ante la persistencia del estado de excitación, se dispuso su traslado al nosocomio local, Hospital Miravelli, a fin de recibir atención médica y lograr establecer su identidad.

Sin embargo, una vez en el hospital, el hombre sufrió un paro cardíaco. Pese a las maniobras de reanimación practicadas por el personal de salud, no fue posible revertir el cuadro, produciéndose su fallecimiento.

En la jornada de este domingo se realizó la correspondiente operación de autopsia, donde el informe forense determinó que la causa de muerte fue un paro cardíaco, sin evidencias de traumatismos.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Ayudantía Fiscal de Lincoln, que dispuso la instrucción de actuaciones caratuladas como “Tenencia ilegal de arma de fuego” y “Averiguación causal de muerte”.

En tanto, continúan las diligencias con el objetivo de lograr la identificación del occiso y esclarecer completamente las circunstancias del hecho.