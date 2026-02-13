La ganadería ovina un motor para el desarrollo local

- Advertisement -

El ministro de desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó en la 103ª Exposición de Reproductores Ovinos en Ayacucho, destacando el papel clave de la producción ovina en la región. Rodríguez subrayó que la provincia concentra el 14% del stock nacional de ovinos, con más de 26.000 productores que dependen de esta actividad. Sin embargo, advirtió que la eliminación de la Ley Ovina por parte del gobierno nacional ha impactado negativamente en el sector, especialmente en la pequeña y mediana producción. El ministro destacó las políticas provinciales para impulsar el sector, como financiamiento, capacitaciones y el programa de perros protectores de majadas. También resaltó la construcción de frigoríficos en Coronel Pringles y Patagones, que ya están operativos. “La ganadería ovina es un vector de desarrollo local, capaz de generar empleo y valor agregado en nuestras comunidades”, concluyó Rodríguez.