Un toro Argentino se consagra campeón mundial

Un toro de raza Murray Grey criado en el Sudoeste Bonaerense ha alcanzado el máximo reconocimiento internacional al ser distinguido como Campeón del Mundo. Se trata de Rama, un ejemplar de La Trinidad Agropecuaria, cabaña propiedad de la familia Picco con establecimientos en Cañuelas, Bordenave y Darregueira, en el distrito de Puan. Rama, nacido en Bordenave, se impuso en el Champion of the World Competition, organizado por Orb Breeder, superando a competidores de Estados Unidos y Reino Unido. Previamente, había sido Gran Campeón de la Exposición Rural de Palermo en 2023 y 2025. El toro se destaca por su balance perfecto, amplitud y calidad racial, lo que lo posicionó como líder global y reafirma el prestigio de la ganadería argentina. La raza Murray Grey, originaria de Australia, es conocida por su constitución robusta y excelente calidad de carne.Este logro se suma a otro éxito reciente de la ganadería argentina, cuando la vaca Leave Blancanieves, de la cabaña Santa Cecilia de Trenque Lauquen, se consagró como la Mejor Shorthorn del Mundo.