lunes, febrero 9, 2026
31.9 C
Nueve de Julio
lunes, febrero 9, 2026
31.9 C
Nueve de Julio
Agro

La volatilidad regresa a los mercados agrícolas soja, maíz y la incertidumbre climática

El acuerdo entre EE.UU. y China, cambios en la política de biocombustibles norteamericana y la sequía en la zona núcleo argentina.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

Los mercados agrícolas están experimentando una fuerte volatilidad debido a tres factores clave: el El acuerdo entre EE.UU. y China, por el cual China comprará 8 millones de toneladas adicionales de soja estadounidense, ha impulsado los precios en Chicago. Sin embargo, esto no necesariamente beneficia a Sudamérica, ya que Brasil podría quedar sobreofertado y ver presionadas las primas de exportación a la baja. La política de biocombustibles en EE.UU. favorece a la industria sojera estadounidense, lo que podría aumentar la demanda de aceite y beneficiar a Argentina, que exporta mayormente soja procesada.

La sequía en la zona núcleo argentina está afectando la floración de la soja, lo que podría recortar rindes y disparar subas locales. En maíz, el panorama es mixto, con el temprano ya afectado por la seca y el tardío con chances de recuperación.En este contexto, la estrategia exige cautela. Las subas impulsadas por fondos pueden ser intensas pero transitorias, y la clave estará en no dejarse llevar solo por Chicago. “No hay que encapricharse con los precios externos. Si las subas se trasladan al mercado local y los valores nos cierran, es momento de vender y asegurar margen”, recomienda Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6127

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR