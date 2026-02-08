domingo, febrero 8, 2026
Torneo A

Atlético Naón es el único puntero ante la derrota en French de San Martín

Además, ganaron San Agustín, Once Tigres y Agustín Alvarez al completarse la fecha 13

La decimotercera fecha del Torneo “A” – Fase I de la Liga Nuevejuliense de Fútbol se terminó de disputar este fin de semana y confirmó a Atlético Naón como único líder del certamen, luego de su victoria fuera de casa ante El Fortín.

La acción había comenzado el viernes y continuó el sábado, con partidos intensos y resultados que movieron la tabla. Naón ganó 1 a 0 como visitante, sumó tres puntos clave y aprovechó otros resultados para quedar solo en lo más alto. En tanto, La Niña fue la excepción de la jornada, ya que logró hacerse fuerte en su estadio: comenzó perdiendo, pero terminó venciendo 2 a 1 a Libertad.

En el resto de los encuentros, Agustín Álvarez superó 1 a 0 a Atlético Quiroga con gol de Valentín Zega, en un partido arbitrado por Jonathan Crivelli.
Once Tigres fue contundente en su casa y derrotó 3 a 1 a Atlético Patricios, con tantos de Bruno González, Lucas Morales y Tomás Landaburu, mientras que Gustavo Picirillo descontó para la visita. El arbitraje estuvo a cargo de Enrique Márquez.

Por su parte, Deportivo San Agustín venció 1 a 0 a Atlético 9 de Julio, con gol de penal de Nicolás Longarini, bajo el control arbitral de Guillermo Bonello.
En otro de los cruces, Atlético French derrotó 3 a 0 a San Martín, gracias a las conquistas de Joaquín Susi, Braian Rodríguez y Benjamín Clarembousa, con Diego Romero como árbitro, sumó tres y ‘El Santo’ perdió la punta del certamen.

Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó al rojo vivo, aunque con Naón marcando el ritmo del campeonato.

Tabla de posiciones – Torneo “A” (13ª fecha)

  1. Atlético Naón – 28 pts
  2. Atlético San Martín – 27 pts
  3. Once Tigres – 24 pts
  4. Libertad – 22 pts
  5. San Agustín – 21 pts
  6. Atlético Quiroga – 18 pts
  7. Atlético 9 de Julio – 17 pts
  8. Atlético French – 17 pts
  9. Atlético Patricios – 15 pts
  10. El Fortín – 11 pts
  11. Agustín Álvarez – 10 pts
  12. La Niña – 9 pts

 

