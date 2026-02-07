La Niña ganó un partido importante y dejó el último puesto

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Niña consiguió un triunfo fundamental en la Decimotercera Fecha – Fase I del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. En el Estadio José María Solaberrieta derrotó 2 a 1 a Libertad y logró abandonar la última línea de la tabla de posiciones.

Los goles del conjunto ganador fueron convertidos por Rosendo Barni y Matías González, mientras que Emiliano Miraglia había abierto el marcados de penal para Libertad. El encuentro fue arbitrado por Martín Moreno y correspondió al segundo partido de la fecha.

Con esta victoria, La Niña sumó tres puntos vitales y dejó en el fondo de la tabla a Agustín Álvarez, que ahora ocupa la posición más incómoda del campeonato.

La fecha se había puesto en marcha anoche con el triunfo de Naón, que venció 1 a 0 a El Fortín y quedó como único líder del certamen.

La actividad continuará mañana cuando el Rojo del Palomar visite a la Fortaleza Violeta, a Quiroga que llega entonada tras una serie de resultados positivos.

Tabla de Posiciones