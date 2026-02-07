sábado, febrero 7, 2026
30.5 C
Nueve de Julio
sábado, febrero 7, 2026
30.5 C
Nueve de Julio
Torneo A

La Niña ganó un partido importante y dejó el último puesto

Venció 2 a 1 a Libertad en el José María Solaberrieta y salió de la última ubicación de la tabla, que ahora quedó en manos de Agustín Álvarez, en la continuidad de la 13ª fecha del Torneo “A” de la

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La Niña consiguió un triunfo fundamental en la Decimotercera Fecha – Fase I del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. En el Estadio José María Solaberrieta derrotó 2 a 1 a Libertad y logró abandonar la última línea de la tabla de posiciones.

Los goles del conjunto ganador fueron convertidos por Rosendo Barni y Matías González, mientras que Emiliano Miraglia había abierto el marcados de penal para Libertad. El encuentro fue arbitrado por Martín Moreno y correspondió al segundo partido de la fecha.

Con esta victoria, La Niña sumó tres puntos vitales y dejó en el fondo de la tabla a Agustín Álvarez, que ahora ocupa la posición más incómoda del campeonato.

La fecha se había puesto en marcha anoche con el triunfo de Naón, que venció 1 a 0 a El Fortín y quedó como único líder del certamen.

La actividad continuará mañana cuando el Rojo del Palomar visite a la Fortaleza Violeta, a Quiroga que llega entonada tras una serie de resultados positivos.

Tabla de Posiciones 

  1. Atlético Naón – 28 puntos

  2. Atlético San Martín – 27 puntos

  3. Libertad – 22 puntos

  4. Once Tigres – 21 puntos

  5. San Agustín – 18 puntos
  6. Atlético Quiroga – 18 puntos

  7. Atlético 9 de Julio – 17 puntos

  8. Patricios – 15 puntos

  9. Atlético French – 14 puntos

  10. El Fortín – 11 puntos

  11. La Niña – 9 puntos

  12. Agustín Alvarez – 7 puntos

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6125

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR