El ENACOM lanza un nuevo reglamento para el FOPROA y amplía el apoyo al sector audiovisual

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó el nuevo Reglamento General del Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales (FOPROA), una iniciativa clave para fortalecer la industria audiovisual en Argentina. Este reglamento tiene como objetivo impulsar la producción, capacitación y acceso a nuevas tecnologías, permitiendo así un mayor desarrollo del sector.

El nuevo marco normativo regula la asignación de los recursos provenientes de los servicios de comunicación audiovisual, que se financian a través de gravámenes y multas. A través de esta normativa, se definen los procedimientos y criterios para otorgar apoyos económicos, técnicos o en especie a proyectos audiovisuales.

Estos apoyos pueden incluir acceso a infraestructura, equipamiento tecnológico, capacitaciones, y otras modalidades específicas de acuerdo con los programas impulsados por ENACOM.

El reglamento abarca tanto a personas físicas como jurídicas, con o sin fines de lucro, que estén vinculadas a los servicios de comunicación audiovisual y que cumplan con los requisitos establecidos. La implementación de los fondos se realizará a través de programas específicos y convocatorias abiertas a concurso, asegurando transparencia en la selección de proyectos.

Los proyectos que cumplan con los requisitos formales, plazos y documentación exigidos serán evaluados por una comisión integrada por seis miembros (tres titulares y tres suplentes), con formación académica o experiencia profesional en el ámbito audiovisual. Al menos uno de los evaluadores deberá tener experiencia en la Administración Pública Nacional, Provincial o Local.

La evaluación de los proyectos se basará en criterios como la consistencia interna, la factibilidad, la creatividad e innovación, y la proyección del proyecto en función de su impacto en la industria. Las convocatorias podrán incluir criterios adicionales de valoración según lo determine cada reglamentación específica.

En cuanto a los plazos y modalidades, la cantidad de proyectos seleccionados dependerá del monto asignado a cada convocatoria. Los beneficiarios deberán presentar una rendición económica respaldada por la documentación pertinente y, en algunos casos, una rendición técnica que certifique la difusión de los contenidos o el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Con esta nueva normativa, ENACOM busca dar un fuerte impulso a la industria audiovisual, promoviendo la diversidad, la innovación y el crecimiento del sector en Argentina.