Policiales

Menor de edad conduciendo ciclomotor: secuestro y colisión en Nueve de Julio

La policía comunal local secuestró un ciclomotor marca Mondial de 110 CC en la calle Freiré y Santa Fe

En la madrugada del jueves, la, luego de que el conductor, un menor de edad, colisionara con un vehículo estacionado en el lugar. Afortunadamente, no se registraron lesiones de consideración para el conductor ni su acompañante, también menor de edad. El incidente pone de relieve la problemática del uso de vehículos por parte de menores de edad, un tema que preocupa a las autoridades y a la comunidad en general. La Policía Comunal reitera su compromiso de velar por la seguridad vial y tomar medidas para prevenir accidentes.

El ciclomotor fue depositado en el Juzgado de Faltas local, a disposición de la justicia. La policía también está investigando las circunstancias del accidente y determinará las responsabilidades correspondientes. La comunidad de Nueve de Julio se une a la preocupación por la seguridad vial y hace un llamado a los padres y tutores para que tomen medidas para evitar que los menores de edad conduzcan vehículos sin la debida autorización y supervisión. La seguridad es responsabilidad de todos.

