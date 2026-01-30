Desmantelan punto de venta de Drogas: un aprehendido y varios elementos secuestrados

Este jueves 29 de enero, en horas de la tarde, la Policía llevó a cabo un operativo con orden de allanamiento en un domicilio de esta ciudad. La intervención, que se realizó bajo la coordinación de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Chivilcoy, la Policía Comunal Nueve de Julio y la Subsecretaría de Seguridad, tuvo lugar en el marco de una causa iniciada en octubre de 2025, en trámite ante la UFI N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Mercedes.

En un domicilio ubicado en la calle Juan José Paso, entre Azcuénaga y Ameghino, se procedió a la detención de Esteban Rabenna, propietario del lugar, quien se encontraba comercializando sustancias estupefacientes en modalidad menudeo. Durante el allanamiento, se secuestraron varios elementos vinculados al tráfico de drogas, incluyendo clorhidrato de cocaína, recortes de nylon, telefonía celular, tijeras y bicarbonato de sodio (utilizado como elemento de corte).

La aprehensión se llevó a cabo por el delito de “Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización”, conforme al artículo 5, inciso “C” de la Ley 23.737. La Policía agradeció la colaboración de los vecinos, cuyas denuncias anónimas fueron clave para desarticular el comercio de drogas en la ciudad.

En otro incidente, la Policía Comunal de 9 de Julio intervino en un accidente de tránsito en el que un menor de edad que conducía un ciclomotor Mondial 110 CC colisionó contra un vehículo estacionado en la intersección de las calles Freiré y Santa Fe. El ciclomotor fue secuestrado y depositado en el Juzgado de Faltas local para su resguardo.