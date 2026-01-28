miércoles, enero 28, 2026
26.7 C
Nueve de Julio
Policiales

Fallece un hombre que vajaba en un bus de larga distancia y se constata en una parada en Nueve de Julio

El hombre tenía 88 años identificado como Pedro Paredes era oriundo de la provincia de Santa Fe y se dirigía a Retiro

En la mañana de este miércoles, personal de la Policía Comunal nuevejuliense, junto con efectivos de la Policía Vial, acudieron a un llamado de emergencia en la estación de servicio YPF situada en la Ruta Nacional N° 5 y calle Ascuénaga. En el lugar, se encontraba estacionado un colectivo de la empresa Via Bariloche, que realizaba el trayecto entre Bariloche y Retiro.

Entre los pasajeros del colectivo se encontraba Pedro Paredes, un hombre de 88 años, oriundo de la ciudad de Las Toscas, en la provincia de Santa Fe, quien se encontraba acompañado por su hija. Según las primeras informaciones, Paredes sufrió una descompensación en pleno viaje, por lo que su hija solicitó ayuda al personal de la estación de servicio.

A los pocos minutos, llegaron al lugar efectivos policiales y posteriormente facultativos del nosocomio local. Tras realizar las maniobras de asistencia, el médico de turno confirmó el deceso de Paredes. Según la información brindada por su hija, el hombre padecía de diversos problemas de salud, lo que podría haber influido en su fallecimiento.

La causa fue caratulada como “Averiguación Causal de Muerte”, con intervención de la U.F.I. N° 04 del Departamento Judicial Mercedes, que se encarga de determinar las circunstancias del fallecimiento.

Este lamentable suceso ocurrió en un contexto de viaje, y la familia de la víctima está siendo acompañada por las autoridades correspondientes.

