Fauna Argentina: una exposición que revela la belleza de los animales autóctonos lucirá en la Terminal de Omnibus

Durante todo el mes de febrero, la Terminal de Ómnibus se convertirá en un espacio de encuentro entre arte y naturaleza, al recibir la muestra “Fauna Argentina”, de la artista Sofía Guiotto. A través de 15 retratos a lápiz y grafito, Guiotto invita a los visitantes a explorar la riqueza y diversidad de los animales originarios del país, presentando un enfoque realista que resalta tanto la fragilidad como la fortaleza de cada especie.

Cada obra de la exposición refleja la dedicación de la artista por transmitir, mediante el realismo y la atención al detalle, la esencia y la identidad de los animales retratados. Estos trabajos buscan promover una reflexión sobre la importancia del respeto y la preservación de la fauna autóctona, y fomentan una observación cuidadosa y profunda de las especies que habitan el territorio argentino.

Sofía Guiotto es una reconocida artista visual cuyo trabajo se enfoca principalmente en el dibujo de animales, particularmente mascotas. Su estilo, caracterizado por un notable realismo y una sensibilidad única, pone de manifiesto su interés por la conexión emocional entre los seres humanos y los animales, con un énfasis en la empatía y el respeto.

La muestra “Fauna Argentina” ofrece una oportunidad accesible para que tanto vecinos como visitantes de la ciudad puedan acercarse al arte de una manera única y reflexiva. La exposición estará abierta al público durante todo el mes de febrero en la Terminal de Ómnibus, brindando una experiencia visual que invita a pensar sobre la importancia de cuidar y proteger a los animales autóctonos del país.

Para conocer más sobre el trabajo de Sofía Guiotto, se puede seguir su cuenta de Instagram: @art_bysofii.