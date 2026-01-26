Tragedia en la Ruta 5: cuatro muertos en violento choque

Un devastador accidente vial sacudió a la ciudad de Mercedes en la tarde de este domingo, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad. El siniestro ocurrió en el ingreso sur de la ciudad, en la Ruta 5, cuando un camión colisionó violentamente contra un automóvil Ford Escort.

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo menor trasladaba a cinco personas, que aparentemente pertenecen a una misma familia oriunda de la localidad de José C. Paz. El impacto fue tan fuerte que provocó la muerte de cuatro de los ocupantes: Verónica Rodríguez, de 34 años, María José Pérez, de 23 años, y dos niños, Santiago Rodríguez, de 7 años, y Valentina Rodríguez, de 3 años. El conductor del automóvil, Carlos Rodríguez, de 37 años, el único sobreviviente, fue trasladado de urgencia al Hospital Blas L. Dubarry de Mercedes. Su estado es reservado y se encuentra bajo asistencia médica intensiva.

El accidente generó una gran conmoción en la comunidad, y en el lugar del siniestro se desplegó un operativo de emergencia que incluyó dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía, personal de Protección Civil y servicios médicos. Los equipos de rescate trabajaron durante horas para atender a las víctimas y realizar las tareas necesarias para determinar las causas del accidente.

Mientras se llevan a cabo las pericias correspondientes, el tránsito en la zona se encuentra restringido, lo que ha generado importantes demoras en la circulación de vehículos. La policía local trabaja en el esclarecimiento de los hechos, aunque las causas exactas del choque aún no han sido determinadas.

Este trágico hecho pone de manifiesto una vez más los riesgos en las rutas y la necesidad urgente de implementar medidas que garanticen la seguridad de los conductores y pasajeros. La comunidad de Mercedes se encuentra consternada por la pérdida de vidas humanas y espera con ansiedad más detalles sobre las circunstancias que derivaron en este fatal accidente.