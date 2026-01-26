Energía limpia para todos: un desafío global y una solución en el cuidado del medio ambiente

En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, la energía limpia reduce las emisiones y ofrece la capacidad de llevar electricidad a las comunidades que carecen de acceso a fuentes de energía confiables. Hoy en día, 666 millones de personas viven en la más absoluta oscuridad, y más del 85% de ellas están ubicadas en el África subsahariana.

La conexión entre energía limpia, desarrollo socioeconómico y sostenibilidad ambiental es esencial para abordar los problemas que enfrentan las comunidades vulnerables en todo el mundo.

Por ejemplo, en zonas sin acceso a energía limpia, la falta de suministro energético seguro obstaculiza la educación, la atención médica y las oportunidades económicas. Además, muchas de estas regiones aún dependen de combustibles fósiles contaminantes para sus actividades diarias, lo que perpetúa la pobreza. Se estima que más de 1500 millones de personas en zonas rurales siguen utilizando métodos de cocción inseguros e ineficientes, como la quema de leña o estiércol. Más alarmante aún es la situación en el África subsahariana, donde el número de personas sin acceso a cocinas limpias sigue aumentando a un ritmo de 14 millones al año debido al crecimiento demográfico.

Aunque la situación ha mejorado lentamente, el mundo no está en camino de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que busca garantizar el acceso a una energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos para el año 2030.

Un avance hacia la sostenibilidad

A pesar de estos desafíos, se están logrando progresos notables en la transición hacia energías limpias: la capacidad instalada de energías renovables per cápita ha seguido creciendo cada año, alcanzando un nuevo máximo de 341 vatios por habitante en los países en desarrollo, frente a los 155 vatios en 2015.

Y para nuestro Planeta

Adoptar energías limpias también es crucial para la lucha contra el cambio climático. Gran parte de los gases de efecto invernadero que atrapan el calor del Sol provienen de la producción de energía, a través de la quema de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas para generar electricidad y calor.

La ciencia es clara: si queremos limitar el cambio climático, debemos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles e invertir más en fuentes de energía alternativas que sean limpias, accesibles, asequibles, sostenibles y confiables. Las energías renovables, como la solar, la eólica, la hidráulica, los residuos y la geotermia, son fuentes abundantes y naturales que emiten pocos o ningún contaminante o gas de efecto invernadero.

Además, mejorar la eficiencia energética es clave. Se trata de consumir menos energía para lograr los mismos resultados, utilizando tecnologías más eficientes en sectores como el transporte, la vivienda, la iluminación y los aparatos eléctricos. Esto no solo ahorra dinero, sino que también reduce la contaminación y contribuye al acceso universal a la energía sostenible.

Contexto: El Día Internacional de la Energía Limpia

El 26 de enero, la Asamblea General de la ONU celebra el Día Internacional de la Energía Limpia, con el objetivo de concienciar y movilizar a la sociedad hacia una transición justa e inclusiva hacia la energía limpia en beneficio de las personas y el planeta.

Esa misma fecha marca la fundación de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), un organismo intergubernamental creado en 2009 para apoyar a los países en sus transiciones energéticas y promover la cooperación internacional, proporcionando datos y análisis sobre tecnologías, políticas y finanzas en el campo de las energías limpias.

Fecha: 26 de enero, de 10:00 am a 12:00 pm (hora de Nueva York)

Cómo participar: Puedes seguir el evento en vivo o asistir en persona (Sala de Conferencias 12).

Organiza: DESA, con el apoyo de ONU-Energía.

Lo que podrás conocer: Progresos alcanzados, experiencias exitosas y pasos clave para acelerar la transición hacia energías limpias.

Datos clave sobre la energía limpia

Más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero provienen de la quema de combustibles fósiles para obtener energía.

Los combustibles contaminantes utilizados para cocinar causan 3,2 millones de muertes prematuras al año. Esto es completamente evitable con las medidas adecuadas.

Cada dólar invertido en energías renovables genera tres veces más puestos de trabajo que el que se invierte en la industria de los combustibles fósiles.

Recursos adicionales

ONU-Energía: La ONU trabaja con más de 30 entidades y socios internacionales para lograr el ODS 7, que busca garantizar el acceso a una energía sostenible para todos. La interagencia respalda más de 200 pactos energéticos, a través de los cuales se invertirán 1,6 billones de dólares en energía sostenible de aquí a 2030.

Los Días Internacionales: Son una oportunidad para sensibilizar a la población sobre temas de gran interés, como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud, y movilizar a los gobiernos y medios de comunicación para tomar medidas concretas.