Robo en la florería del Cementerio de 9 de Julio

Autores desconocidos cometieron un robo en la florería ubicada dentro del Cementerio de 9 de Julio, cuyo titular es un hombre de 44 años que se moviliza en silla de ruedas.

El hecho ocurrió en modalidad escruche. Los delincuentes forzaron una de las puertas del local y, al no poder ingresar, accedieron por el frente del puesto del medio. Del interior sustrajeron un aire acondicionado, una garrafa, una radio, tijeras, terminales de cobro, una estufa y una antena de internet. También se registraron daños en la cerradura.

La denuncia fue radicada el martes en la Comisaría de Policía Comunal de Nueve de Julio. Interviene el Juzgado de Instrucción en una causa caratulada como robo por autores ignorados.

En el lugar se hizo presente un móvil de la Estación de Policía Comunal de 9 de Julio, con personal del turno tarde, que constató los hechos e invitó al damnificado a realizar la denuncia formal, la cual fue efectuada esa misma tarde en la dependencia policial.

La florería seguirá atendiendo viernes sábado domingos y martes y siempre que quede stock normalmente.