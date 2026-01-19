Operativos de tránsito en Pehuajó: Secuestran 11 motocicletas y un automóvil

- Advertisement -

La Jefatura de Policía Comunal de Pehuajó llevó a cabo operativos de tránsito y prevención de ilícitos durante el fin de semana, en colaboración con el Destacamento de Seguridad Vial. Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad donde se concentra una mayor circulación de motocicletas. Como resultado, se secuestraron 11 motocicletas que presentaban irregularidades, como caños de escape adulterados, y un automóvil en la localidad de Francisco Madero. Los conductores de los vehículos eran oriundos de Pehuajó, Carlos Casares y 9 de Julio.

Estos operativos se enmarcan en las tareas de prevención que realiza la Policía de Seguridad Comunal para resguardar a los vecinos de Pehuajó. Desde el comienzo del año 2026, se han secuestrado 60 motocicletas, 10 vehículos y se han confeccionado más de un centenar de infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.