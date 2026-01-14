Gloria Argentina Cisneros: La maestra que transformó la educación en el Impenetrable Chaqueño

- Advertisement -

Gloria Argentina Cisneros, una maestra de 43 años, es una de las 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026, el premio al mejor docente del mundo. Cada semana, recorre más de dos horas en motocicleta por caminos de tierra para llegar a la Escuela N.° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, en Taco Pozo, Chaco, donde es directora, docente y líder comunitaria. A pesar de las limitaciones del entorno, Gloria transformó la escuela en un centro de innovación educativa, incorporando tecnología, paneles solares y conectividad a internet. Sus métodos de enseñanza son innovadores, y sus alumnos escriben y producen sus propios libros, mantienen un “zoológico de aula” y participan de un “libro viajero”.

Gloria también creó “La biblioteca en mi casa”, un proyecto que llevó bibliotecas a cada hogar de sus alumnos. Su compromiso con la educación es total, y ha logrado becas para sus alumnos, donaciones de agua potable y mejoras para otras instituciones rurales vecinas. El Global Teacher Prize es el galardón más prestigioso y mejor dotado de la educación mundial, y Gloria es la única representante argentina en la instancia final. Si gana, su sueño es construir una residencia estudiantil para que los jóvenes rurales completen sus estudios sin tener que abandonar sus comunidades.