Paritarias estatales: la oferta de Kicillof es rechazada por los docentes bonaerenses

El Gobierno de Axel Kicillof se reunió con los docentes bonaerenses para discutir la negociación salarial, pero la oferta presentada no fue suficiente. El Ejecutivo provincial ofreció un aumento del 1,5% para enero, pero los gremios lo rechazaron debido a que no incluye una recomposición para los dos últimos meses del año pasado. Los docentes reclamaban un retroactivo para el último bimestre, ya que el último ajuste fue del 5% en dos veces: en agosto y octubre. Aunque los trabajadores recibieron una suba del 25,9% en 10 meses, la inflación para el mismo período fue del 24,8%.

La reunión se realizó después de que la Legislatura aprobara la ley para que Kicillof pueda emitir deuda por 3.680 millones de dólares, lo que generó expectativas de un aumento salarial. Sin embargo, la oferta no cumplió con las expectativas de los gremios. La mesa de negociación seguirá con los trabajadores bajo la ley 10.430 y judiciales, quienes también reclaman la reapertura de la mesa paritaria.